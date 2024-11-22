ВСУ планируют перевести на корпусную систему: позволит сэкономить человеческий и материальный ресурс

Украинскую армию планируют перевести на систему "корпус-бригада". Она позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс.

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Концепцию реформирования Вооруженных сил Украины представят до конца ноября этого года. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Генштабе ВСУ.

"Мы перейдем на структуру корпуса - бригада", - рассказал наш собеседник.

По его словам, переход на систему "корпус-дивизия" потребует в разы больших человеческих, финансовых и материальных ресурсов, что Украина сейчас себе не может позволить.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ начали переходить на корпусную структуру управления. В Сухопутных войсках за это время было сформировано три армейских корпуса - 9, 10 и 11 (бывший Корпус резерва). В настоящее время продолжается формирование четвертого корпуса.

Еще по одному корпусу находится в Десантно-штурмовых войсках (Корпус быстрого реагирования) и Морской пехоте Военно-Морских Сил ВС Украины.

Кроме армейских корпусов в составе Сухопутных войск, был создан еще по одному корпусу в Десантно-штурмовых войсках – Корпус быстрого реагирования и Корпус морской пехоты.

Также был сформирован в составе Сил специальных операций Корпус "Рейнджеров", специализирующийся на разведке, проведении штурмовых операций и рейдов в тылу врага.

Армейские корпуса создают с учетом необходимости иметь соединения, способные решать боевые задачи на самостоятельном операционном направлении.

Бригада – это тактическое военное соединение во всех видах Вооруженных сил и родах войск. В сухопутных войсках состоит из нескольких батальонов (дивизионов) и подразделений войск специального назначения. В среднем численность бригады – от 1 000 до 8 000 человек.

Дивизия – это тактическое военное соединение Вооруженных сил в составе нескольких полков или бригад. Различают пехотные (стрелковые, мотострелковые, моторизованные), механизированные, бронетанковые, воздушно-десантные, воздушно-штурмовые, аэромобильные, артиллерийские и т.д. Дивизия насчитывает от 6000 до 25000 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на фронте произошло 190 боевых столкновений. Около четверти из них – на Покровском направлении, более 30 – в районе Курахово. За минувшие сутки враг потерял около 1050 окупантов.

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