За сутки на фронте произошло 190 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

За прошедшие сутки, 21 ноября, на линии фронта произошло 190 боевых столкновений. Около четверти из них – на Покровском направлении, более 30 – в районе Курахово.

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Украинские ракетные войска и артиллерия накануне уничтожили одну важную цель врага. О ситуации рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением 13 ракет, а также 51 авиационный удар, сбросив 85 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил более трех тысяч обстрелов, из них 139 из реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений более 900 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Грековка, Райгородка, Кузьминовка, Серебрянка, Лиман, Торецк, Щербиновка, Александро-Калиновое, Иванополье, Александрополь, Чумацкое, Пустынка, Андреевка, Курахово, Улаклы, Янтарное и Великая Новоселка.

"Один удар по важной цели противника нанесли за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны", – добавили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг 10 раз проводил наступательные и штурмовые действия в районе Старицы, Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении произошло 18 боестолкновений. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак врага. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

48 атак за минувшие сутки отбили наши защитниками на Покровском направлении. Враг атаковал неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Петровка, Чумацкое и Пустынка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Берестков, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать рубежи, занятые Силами обороны Украины.

На Времьевском направлении украинские воины остановили 14 атак противника в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки.

На Ореховском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 15 авиаударов, применив 22 управляемых авиабомбы, также наши защитники отразили 29 атак захватчиков.

Напомним, накануне потери российских оккупантов составили 1050 человек за сутки. Кроме того, украинские воины обезвредили один танк, 13 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, РСЗО, одно средство ПВО, один БПЛА оперативно-тактического уровня, восемь ракет, 32 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.