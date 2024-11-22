ВСУ обезвредили 1050 оккупантов и 13 вражеских ББМ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 62 единицы российского вооружения и военной техники. Во время боев на фронте ликвидировали и ранили еще 1050 военных преступников из рядов ВС РФ.

Видео дня

С начала полномасштабной войны на украинской земле обезвредили уже примерно 728 300 живой силы страны-агрессора. Данные о потерях врага на 22 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили восемь российских крылатых ракет (всего 2764) и один беспилотник оперативно-тактического уровня (19 260).

Бойцы сожгли еще 13 боевых бронированных машин (всех 19 156), пять артиллерийских систем (20 736), один танк (9399), одну РСЗО (1254) и одно средство ПВО (1004) армии РФ.

Кроме того, воины обезвредили 32 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всего 29 777), одну – спецтехники (3675).

За время полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны Украины поразили место дислокации операторов ударных БПЛА российских оккупационных войск на Торецком направлении. В результате удара были ликвидированы по меньшей мере два оккупанта, еще трое стали "грузом 300".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!