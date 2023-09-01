Зеленский провел заседание Ставки: рассматривали текущую ситуацию на фронте

В пятницу, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главной темой обсуждения стала ситуация на фронте.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Участники заседания подробно рассмотрели каждое из направлений.

"Детально – Харьковщина, Донбасс. Подробно – юг: Запорожье, левый берег Херсонщины", – уточнил украинский лидер.

Также он добавил, что была обсуждена эвакуация раненых с поля боя, а также дальнейшие планы врага.

"Делаем все, чтобы дать больше силы нашим воинам", – заверил президент.

Напомним, также 1 сентября президент презентовал новое приложение для школьников "Мрия".

"Новое приложение, которое будет помогать миллионам наших людей так же эффективно, как "Дия". Украинские ученики и ученицы, родители, учителя – каждый сможет воспользоваться функциями "Мрии". Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем, кто будет ею пользоваться. Украинские школы и наши ребята, которые учатся сейчас за границей. Наши учителя", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский подчеркнул, что возвращение Крыма под контроль Украины может происходить, как военным, так и дипломатическим путем. Важно, что полуостров должен быть деоккупирован, без этого не может быть и речи о возвращении стабильного мира на европейском континенте;

– также президент заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в случае проведения выборов в 2024 году. Он подчеркнул, что никогда не покинет свою страну в трудные времена.

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