Зеленский провел заседание Ставки с Залужным и Будановым: говорили о ситуации на фронте и производстве БПЛА

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего с участием начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и военного руководства. В ходе заседание был поднят вопрос, в частности, производства отечественных БПЛА.

Также глава государства заслушал доклад начальника Службы внешней разведки Александра Литвиненко о текущем положении дел в российской армии. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

Президент отметил, что главком Залужный и руководитель ГУР Буданов предоставили отчеты об оперативной ситуации на фронте и планах противника.

В свою очередь, командующие оперативно-стратегическими группировками войск Александр Сырский и Александр Тарнавский доложили о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках.

Зеленский отметил, что министр обороны Рустем Умеров рассказал об обеспечении фронта всем необходимым. Кроме того, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин доложил о мерах, предпринимаемых его ведомством для наращивания собственного производства вооружения, особенно беспилотников.

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Также участники Ставки заслушали большой доклад главы СВР Литвиненко о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что с расширением производства дронов в Украине выросла потребность в боеприпасах для них. Поэтому правительство дало старт массовому выпуску боеприпасов для БПЛА.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах производства вооружения в нашей стране. Прежде всего для того, чтобы обеспечить безопасность Украины, нам нужны системы противовоздушной обороны и другие современные виды оружия.

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