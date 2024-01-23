Зеленский: пусть в России знают, что украинский характер умеет быть дальнобойным в ответ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю ракетную атаку РФ, унесшую жизни почти двух десятков украинцев. Он подчеркнул, что Россия действует как типичный террорист, уничтожая нормальную жизнь, однако война обязательно вернется на ее территорию.

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Об этом Зеленский сказал во вторник, 23 января, в своем вечернем обращении к украинцам. "Просто нормальная жизнь – вот что современная Россия рассматривает как угрозу себе. Это государство – типичный террорист. И пусть там, в России, знают, что украинский характер умеет быть достаточно дальнобойным в ответ", – заявил он.

Гарант поблагодарил тех людей, которые делают так, чтобы логистика государства-агрессора, его инфраструктура и само российское государство ощущали настоящую цену войны.

Глава государства также отметил весь коллектив ГСЧС Украины, который работает, чтобы спасать жизни людей и оказывать им помощь после вражеских ударов. Все регионы и все громады, нуждающиеся в защите, получают ее от ГСЧС. Президент поблагодарил работников ГСЧС за их самоотверженность, профессиональность и человечность.

"Особо отмечу работников ГСЧС в Харьковской области: сержант Алексей Рудченко, главные мастер-сержанты Сергей Оноприенко и Руслан Голик, старший лейтенант Виталий Подлесный и майор Никита Захаров. Спасибо вам, парни! ГСЧС Украины в городе Киеве: мастер-сержант Андрей Дидковский, главные мастер-сержанты Николай Кныш, Константин Конев и Сергей Наконечный, а также капитан Иванна Давыденко. Благодарю вас! И наша Донетчина, ГСЧС области: сержанты Артур Тараненко, Артем Толмачев, Константин Калус и Степан Головец, а также капитаны службы гражданской защиты Сергей Субботин и Александр Пехтерев. Благодарю всех, кто спасает и помогает спасать жизни людей", – сказал Зеленский.

Он рассказал о своей встрече с главой Европейской народной партии Манфредом Вебером, который был с визитом в Украине. Разговор был достаточно продуктивным, отметил президент. Он проинформировал политика о ситуации на поле боя и о нашей защите от российского террора.

"Мы и дальше усиливать сотрудничество со всеми партнерами по ПВО – это именно тот приоритет, который в этом году и в защите наших городов и сел, и в защите позиций на фронте должен повлиять на стратегическую ситуацию, то есть на ход войны в целом. Я благодарен каждому партнеру, которые нам с этим помогают. Конечно, говорили с главой Европейской народной партии и о нашей работе на уровне европейских институций, об ожиданиях от работы Европейского совета и – подробно – об интеграции Украины", – рассказал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ против Украины, которую террористы устроили 23 января. Он констатировал, что это сознательный террор против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде.

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