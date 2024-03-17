Зеленский: Путин имитирует выборы, а должен сидеть на скамейке подсудимых в Гааге

Российский диктатор Владимир Путин в эти дни имитирует очередные выборы. Он просто заболел властью.

Такое мнение высказал в ходе традиционного вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Путин делает все, чтобы править пожизненно.

"Всем в мире понятно, что этот деятель, как было уже часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого", – отметил президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил каждое государство, каждого лидера, всех международных организаций, которые называют и будут называть эти вещи своими именами. Потому что все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением.

"За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он больше всего боится одного - справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге. И именно мы должны это обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность", – резюмировал свое мнение президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в воскресенье, 17 марта, прошли незаконные выборы президента. Действующему диктатору Владимиру Путину "нарисовали" абсолютную победу с результатом более 87% голосов.

Ранее российские Telegram-каналы сообщили, что небольшое количество граждан России решило высказать свой "протест" против выборов диктатора с помощью испорченного бюллетеня, констатируя, что Путин – убийца.