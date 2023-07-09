Зеленский: Путин не имеет военной силы внутри РФ, может быть новый мятеж
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кровавый глава России Владимир Путин не имеет военной силы внутри своей страны. Украинский лидер считает, что в государстве-террористе может быть новый мятеж.
Об этом он сказал в интервью ABC News. Зеленский выразил уверенность, что войска ЧВК "Вагнера" не будут атаковать Украину с севера. Также он отметил, что глава ЧВК Евгений Пригожин своим мятежом стремился улучшить свое положение внутри России.
"Я так думаю, исходя из данных разведки… он стал политической фигурой. И для меня это, должно быть, было его главной целью. Почему он остановился? Ну, я точно не знаю", – сказал гарант.
По его словам, восстание Пригожина выявило слабость путинского руководства.
"Они решили остановиться сами. У Путина нет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено. Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могли бы поддержать такой мятеж", – резюмировал украинский президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, реакция прокремлевских СМИ на попытку мятежа ЧВК "Вагнер" и ее владельца Евгения Пригожина происходила в три этапа. Сначала они явно были не готовы к такому повороту событий, однако по окончании мятежа начали приуменьшать его значение и преподносить в глазах россиян диктатора Владимира Путина.
В ІSW считают, что Путин продолжает разрешать ЧВК "Вагнер" и ее владельцу Евгению Пригожину действовать в РФ и потенциально представлять угрозу его режиму. Ведь до сих пор нет признаков того, что кремлевские власти высылали или задерживали командиров или рядовых боевиков среди "вагнеровцев", участвовавших в вооруженном бунте;
В ГУР МО Украины выразили убеждение, что режим Путина в РФ пошел трещинами, этим могли бы воспользоваться россияне для того, чтобы начать гражданскую войну и свергнуть главу Кремля. Таких людей сейчас практически нет, однако есть отдельные группы, готовые бороться за свои интересы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!