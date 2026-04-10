Зеленский рассказал, есть ли угроза для Украины из Приднестровья, и назвал главную цель врага

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит прямой угрозы для Украины со стороны Приднестровья. В то же время он отметил, что российские войска концентрируются на других направлениях фронта.

Видео дня

По его словам, главной целью врага остается Покровское направление. Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства отметил, что идея создания так называемых "буферных зон" вдоль границы не является новой. По его словам, российские войска стремятся сформировать такие зоны не только на собственной границе, но и вдоль территории Беларуси, включающей Черниговскую и Сумскую области.

"Здесь ничего нового нет. Что касается Приднестровья: честно говоря, на сегодня не вижу там угрозы. Угроза там, где есть скопление российских военных", – сказал он.

В частности, украинская сторона фиксирует концентрацию противника на юге и на Запорожском направлении. Однако ключевой целью российских войск, по словам президента, остается Покровское направление, которое имеет стратегическое значение для обеих сторон.

Президент подчеркнул, что для Украины это важная линия обороны и один из ключевых рубежей сдерживания врага. Российские войска уже длительное время пытаются продвинуться в этом районе.

Также Зеленский обратил внимание на общую ситуацию с численностью российских войск. По его словам, ежемесячно украинские силы уничтожают примерно такое же количество оккупантов, которое Россия мобилизует. В то же время общая группировка врага на территории Украины продолжает расти.

Это, по оценке украинского руководства, происходит за счет переброски военных из стратегического резерва. Президент отметил, что такие действия являются рискованными для России, поскольку ослабляют ее границы с другими государствами.

"И мы это обсуждали с Главнокомандующим и начальником Генштаба – как противодействуем. Считаем, что для "русских" это рискованный шаг, потому что такими действиями они ослабляют свои границы с другими государствами, а там для них ситуация непростая. Но тем не менее они на это пошли. Недавно мы с Сырским и Гнатовым также смотрели на новые российские военные карты", – сказал он.

Отдельно он сообщил, что российское командование ставит перед собой задачу до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку и Покровск. В то же время украинская сторона считает такие планы нереалистичными. По словам президента, подобные дедлайны Россия устанавливает не впервые.

Зеленский также отметил, что эти оценки совпадают с данными международных партнеров, в частности британской разведки, которая не видит у России достаточных возможностей для реализации этих планов в указанные сроки.

Кроме того, президент предупредил, что прифронтовые регионы и в дальнейшем будут подвергаться обстрелам. Речь идет, в частности, о Херсонской и Днепропетровской областях, а также об ударах по Одессе.

По его словам, тактика российских войск будет зависеть от погодных условий: при благоприятной погоде враг будет пытаться активизировать наступательные действия, а при ухудшении условий – будет усиливать атаки дронами, в частности массово применять FPV-дроны для террора гражданского населения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!