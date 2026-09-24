Зеленский рассказал, почему количество сбитых баллистических ракет в Киеве снижалось до нуля, и каков был результат во время атаки 23 сентября

Во время трёх волн вражеских атак на Киев 23 сентября украинские силы противовоздушной обороны сбили 60 % баллистических ракет. В то же время президент Владимир Зеленский признал, что в этом году бывали случаи, когда этот показатель составлял всего 10% или даже 0%, и пояснил, что это связано не с недостатком опыта у военных, а с острым дефицитом систем и ракет к ним.

Видео дня

Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами, сообщают СМИ. Зеленский отметил, что во время атаки 23 сентября хотел бы видеть более высокий процент сбитых баллистических ракет.

Зеленский объяснил, почему показатель сбиваемых баллистических ракет падал до нуля

По словам президента, низкие показатели сбиваемых баллистических ракет не связаны с недостатком опыта у военных. Проблема, как отметил Зеленский, заключается в нехватке ракет.

"И не потому, что у кого-то не хватает опыта. У кого-то не хватает ракет", – подчеркнул глава государства.

Президент также заявил, что Украина просит Соединенные Штаты помочь с ракетами, несмотря на дефицит запасов у США и других партнеров. По его словам, из-за войны на Ближнем Востоке запасы у союзников ограничены.

Главные истории дня

"Безусловно, я прошу президента Трампа пойти навстречу, несмотря на то, что дефицит очень большой. И несмотря на то, что у всех склады полупусты. Честно говоря, из-за войны на Ближнем Востоке", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина работает над получением помощи не только из США, но и из Европы и других стран.

"Мы работаем со всеми: с Европой, с Соединёнными Штатами Америки и не только. Мы работали со многими странами, работали в ООН. На каждом саммите я занимаюсь этим вопросом", – отметил президент.

Напомним, в августе Владимир Зеленский заявлял, что одной из самых острых проблем Украины остается защита от баллистических ракет. По его словам, объемы поставок ракет для систем Patriot от партнеров сокращаются: в 2023 году Украина получила 675 ракет, в 2025-м — 364, а в 2026 году — 264.

Как писал OBOZ.UA, 22 сентября Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп согласился предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. По словам президента, запуск такого производства может занять около года-полутора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!