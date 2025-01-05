Зеленский: Россия получает компоненты для оружия почти со всего мира

Россия ежедневно наносит удары по Украине, в течение этой недели на украинские города летели более 630 российских дронов, более 700 КАБов и 50 ракет. Только в ночь на 5 января враг запустил 103 "Шахеда" – для их производства было использовано почти 9 тысяч иностранных компонентов практически со всего мира.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что Украина работает с партнерами, в частности в вопросе ужесточения санкций, что ударило бы по российской "оборонке".

"Почти ежедневно мы защищаем наше небо от российских ракет и дронов. В эту ночь Украину атаковали 103 "Шахеда", в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, в течение недели Россия применила для атак на Украину более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и около 50 ракет различных типов. Атаковали захватчики, в частности, Киев и область, а также Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, Донетчину, Днепропетровщину.

Для производства этого количества вооружений россияне использовали более 50000 подсанкционных компонентов со всего мира.

"Санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов – недостаточно. Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым терроризирует Украину", – отметил Зеленский.

Он убежден, что ужесточение санкций наравне с военной помощью украинской армии со стороны западных партнеров – ключ к сохранению жизней украинцев.

"Мы и дальше усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов – это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте. Я благодарен каждому партнеру, который нам с этим помогает", – резюмировал президент.

Напомним, накануне президент заявил, что на Курщине за два дня РФ потеряла почти батальон бойцов КНДР и морпехов.

В частности, по его словам, значительные потери враг понес в районе села Махновка.

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