Зеленский: русские изверги обстреляли более ста городов и сел за день, они должны за это ответить

Россия должна ответить за весь террор против Украины. Государство-террорист должно почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор.

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Об этом в вечернем обращении к украинцам говорил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что только с начала этих суток на фронте произошло более 50 боестолкновений.

Более 50 российских обстрелов только из реактивных систем залпового огня, а еще – десятки авиационных и ракетных ударов. Самые сложные направления фронта – Авдеевское, Бахмутское, Марьинское, Купянский, Юг нашего государства.

"За один этот день российские изверги обстреляли более ста городов, городков, наших сел в девяти областях : от Черниговщины до Сумщины, Николаевщина, Кировоградщина, наши области. Особенно жестокие российские удары – по Донетчине. К сожалению, есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных, близких", – подчеркнул глава государства.

"За весь этот террор Россия будет отвечать – должна ответить. Без решений Москвы о начале этой агрессии, этого террора были бы живы сейчас тысячи и тысячи людей. И потому так важно привлечь Россию к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях", – убежден Зеленский.

Он отметил, что ответить должен каждый оккупант индивидуально, а также вся Россия на государственном уровне – ее активами и возможностями.

Также президент сообщил, что Украина определилась со своими приоритетами на ближайшие недели – и относительно пакетов, которые усилят наши позиции на фронте, и политического взаимодействия с партнерами, и того, что нужно для финансовой устойчивости Украины.

"Особое направление – это Евросоюз, отношения с ближайшими соседями. Мы готовим больше взаимодействия и новую коммуникацию, новые важные переговоры", – подчеркнул украинский лидер и поблагодарил всех, кто усиливает Украину и защищает наших людей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский отметил, что президентские выборы в Украине, которые должны состояться уже этой весной, откладываются не по его желанию. Проводить выборы во время действия режима военного положения запрещает действующее законодательство.

– Президент заявил, что украинцы не могут позволить себе усталость от полномасштабной войны с Россией. Глава государства подчеркнул, что важно защищать страну не только на фронте, но и в тылу.