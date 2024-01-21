'Не можем себе позволить': Зеленский объяснил, чем может угрожать Украине 'усталость' от войны. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не могут позволить себе усталость от полномасштабной войны с Россией. Глава государства подчеркнул, что важно защищать страну не только на фронте, но и в тылу.

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По словам президента, миллионы украинцев продолжают делать важные вещи для борьбы с агрессором. Об этом Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Президент подчеркнул, что люди, которые в условиях полномасштабной российской агрессии продолжают вести бизнес, работать и платить налоги, тоже защищают государство.

"Усталость от войны мы не можем себе позволить. В ином случае получится так, что кто-то защищает государство, а когда я говорю о защите – это не только фронт. Это люди, которые работают, люди, которые имеют бизнес, которые платят налоги, можно устать под ракетами это делать. Но люди продолжают это делать, и это все важно", – сказал Зеленский.

В то же время президент заявил, что в случае усталости от войны Украина рискует потерять всё. Поэтому каждому украинцу ежедневно необходимо работать, чтобы наша страна продолжала борьбу против российских захватчиков.

"Устать от этого мы не имеем права. А если мы устанем в этом смысле слова, мы потеряем все, что имеем. В каком смысле устают люди? Как и каждый человек после рабочего дня. Но на следующий день вы работаете, потому что вы делаете качественно свою работу. Где бы она не была – журналист, военный, электрик, медик, учитель – это все очень важно в Украине. Поэтому можно себе позволить устать вечером, но утром придется защищать государство, бороться за нее, если мы хотим ее сохранить", – заявил президент.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине – это, прежде всего, вопрос справедливости. Он объяснил, что военным, которые на передовой с первого дня вторжения, необходим отдых, а люди, пополняющие войско, должны знать, что могут рассчитывать на соответствующие подготовку и оснащение.

Ранее Зеленский заявил, что Украина запланировала ряд международных мер с партнерами в Европе и Евросоюзе в сфере гарантий безопасности для нашего государства. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты.

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