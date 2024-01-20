'Уже видим конкретные даты': Зеленский проанонсировал до конца зимы новые соглашения о безопасности. Видео

Украина запланировала на следующую неделю ряд международных мер с партнерами в Европе и Евросоюзе в сфере гарантий безопасности для нашего государства. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к украинцам 20 января. Он подчеркнул, что уже проводит соответствующие совещания.

"Уже видим конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", – отметил глава государства.

"Готовим новые соглашения с партнерами – сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже видим конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы. Я благодарен всей нашей команде, которая вовлечена в переговоры, всем тем лидерам, тем государствам, которые готовы к действительно амбициозным решениям", – отметил украинский лидер.

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