Зеленский сменил командующих Объединенных сил, Нацгвардии, Сил беспилотных систем и ДШВ: что происходит

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Роберта "Мадьяра" Бровди командующим Сил беспилотных систем ВСУ, а Олега Апостола – командующим Десантно-штурмовых войск. Предыдущими указами он уволил с должности командующего Сил беспилотных систем Вадима Сухаревского, а с должности командующего Десантно-штурмовых войск – Игоря Скибюка.

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Об этом говорится в указах главы государства от 3 июня. По словам министра обороны Рустема Умерова, указанные "важные кадровые решения" принимались вместе с военным руководством, включая самого главу Минобороны.

Как и Верховный Главнокомандующий, министр обороны назвал причиной этой ротации "укрепление наших сил на фронте".

Вадим Сухаревский назначен заместителем командующего Оперативного командования "Восток", а Игорь Скибюк – заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Теперь уже бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый, который ранее заявил, что подал рапорт об отставке, но остается в строю, также получил новое назначение. Он станет командующим Объединенными силами ВСУ и сосредоточится исключительно на боевых вопросах.

Михаил Драпатый принял решение об отставке из-за"личного чувства ответственности за трагедию на 239-м полигоне", в результате которой погибли украинские защитники.

По словам Умерова, на место Драпатого в Сухопутных войсках "вскоре будет назначен другой человек, который сосредоточится исключительно на вопросах генерации наших сил – рекрутинга, мобилизации, подготовке военных".

Относительно нового командующего КСБС Роберта Бровди глава Минобороны отметил, что "опыт работы Мадьяра с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование".

Напомним, что недавно, но еще в качестве командира 414 бригады беспилотных систем, Роберт Бровди получил звание Героя Украины.

Вадим Сухаревский стал заместителем командующего оперативногокомандования "Восток" с важной задачей модернизировать это командование, внедряя новые подходы и изменения", добавил Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня российские войска нанесли удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки 12 военнослужащих погибли, более 60 получили ранения. Предварительно, враг ударил "Искандером".

Там отметили, что "никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось", однако пообещали служебное расследование и наказание виновных, если к потерям привели "действия или бездействие должностных лиц".

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