Зеленский собрал заседание Ставки: вопросом номер один стали экспорт зерна и безопасность портов

Во вторник, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Первоочередным вопросом, обсужденным его участниками, был морской экспорт зерна и безопасность портов.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. По его словам, вице-премьер Александр Кубраков и командующий ВМС Алексей Неижпапа доложили о логистике поставок и защите прибрежного региона.

Кроме того, министр Игорь Клименко и глава Госспецсвязи Юрий Щиголь отчитались о борьбе с враждебными БПЛА. Со своей стороны представители ГУР, СВР, СБУ сообщили о планах противника.

Также, конечно, была обсуждена ситуация на поле боя. С соответствующими докладами выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Министр обороны Алексей Резников и командующий Силами логистики Олег Гуляк доложили о динамике поставок снарядов.

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