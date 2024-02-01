Зеленский – странам ЕС: Россия получит от КНДР миллион артиллерийских снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита ЕС 1 февраля, на котором особое внимание было уделено помощи Киеву в контексте украинского сопротивления российской агрессии. Глава государства снова напомнил своим партнерам об обещании, которое Евросоюз до сих пор не выполнил.

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Об этом сообщает Радио Свобода. Президент подчеркнул, что оккупанты уже применяют артиллерийские снаряды и баллистические ракеты из Северной Кореи для террора украинских городов.

"Русская агрессия против Европы… теперь подкреплена другим российским сообщником, а именно артиллерийскими снарядами и баллистическими ракетами из Северной Кореи. Они уже терроризируют наши города, в дополнение к иранским "шахедам", разрушающим нашу гражданскую инфраструктуру. Разведка подтверждает, что Россия получит от Пхеньяна миллион артиллерийских снарядов", – отметил глава государства.

Зеленский указал, что наряду с этими вызовами для безопасности страны, реализация европейского плана по поставке миллиона артиллерийских снарядов для Украины затягивается. Это также свидетельствует о глобальной конкуренции, где Европа не может позволить себе уступить. Поэтому президент призвал к "единству в создании Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира".

"Это та надежность и долгосрочная поддержка, которую мы сейчас должны поставить против соответствующих вызовов. Не менее 5 миллиардов евро в год сроком на 4 года. Четкий приоритет", – отметил Зеленский.

Отметим, что в марте 2023 года Евросоюз обязался предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Однако в конце января 2024 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС передали Украине только 330 тысяч снарядов из обещанного миллиона.

До марта 2024 Европейский союз планирует передать Киеву еще 200 тысяч снарядов.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поблагодарил страны Европейского Союза за выделение рекордной помощи для Украины в размере 50 млрд евро. Глава государства подчеркнул, что такое решение ЕС – четкий сигнал того, что наша страна выстоит в борьбе против российской агрессии.

Напомним, в Европейском совете поддержали план по программе Ukraine Facility по предоставлению ЕС Украине рекордной экономической помощи в 50 млрд евро в течение 4 лет – при условии проведения Украиной ряда реформ. Официальные детали решения пока неизвестны, однако, по неофициальным данным журналистов, через 2 года состоится пересмотр плана помощи.

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