Зеленский: украинские военные должны знать, что их жизнь ценят и берегут

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины необходимо не только нашей стране, но и другим европейским державам. Результаты напрямую зависят от мотивации украинских солдат, и задача политиков – постоянно демонстрировать их важность и ценность.

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Слова украинского гаранта передает пресс-служба его Офиса. Зеленский провел встречу с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере в Киеве.

"Наши защитники должны оставаться мотивированными, поэтому они должны знать, что их жизни ценят и берегут. В частности, с этой целью Украина ведет переговоры с партнерами по предоставлению бронированных эвакуационных медицинских машин", – подчеркнул лидер нации.

Зеленский в который раз напомнил, что сегодня Силы обороны ведут борьбу не только за независимость и мир в Украине. Контрнаступление защищает ценности всего западного мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, по случаю Дня Независимости Зеленский отметил государственными наградами тех, кто вносит неоценимый вклад в возвращение украинцам мира и свободы.

Глава нации также прокомментировал спецоперацию по высадке украинских военных во временно оккупированном Крыму 24 августа. Во время этого рейда Силы обороны ликвидировали 30 оккупантов и повредили вражеские катера.

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