Зеленский: в 2024 году будем бороться за наше влияние и справедливость для Украины

На заседании Ставки главнокомандующего 30 декабря был представлен план наших действий на 2024-й, а также подведено итоги о том, что было сделано в текущем году. Украина будет бороться за свое влияние и справедливость для украинцев.

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Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в обращении к гражданам. Видео было обнародовано вечером в субботу, 30 декабря, на YouTube-канале Офиса президента.

Гарант рассказал, что эта Ставка была особенной, итоговой за год. Доклады представили главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, представители Генштаба, ГУР МО и внешней разведки.

Они рассказали, к чему могут готовиться российские оккупанты. "И вообще о ситуации – об общих военно-политических ожиданиях и возможных событиях в мире", – описал содержание отчетов Зеленский.

"Несмотря на все, что будет происходить в других странах, несмотря на любые политические изменения и настроения, нам нужен достаточный потенциал, чтобы делать свое. Чтобы добиться своих целей", – подчеркнул он.

Президент считает, что 2024-й станет годом многих глобальных решений. И нашей стране "нужно уметь повлиять на них". "Будем бороться за наше влияние, за справедливость для Украины, и я благодарен всем помогающим лидерам, которые с нами с 24 февраля и будут с нами в 2024 году", – сказал гарант.

30 декабря продолжилась ликвидация последствий российских ударов. "В общей сложности только от вчерашней российской атаки пострадали более 120 наших городов и сел. 39 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Очень важно, чтобы была оказана вся необходимая помощь пострадавшим – тем, чьи дома и квартиры повреждены террористами. Это важно отработать и на правительственном, и на местном уровнях", – сказал президент.

Он поблагодарил за помощь спасателей, врачей, полицейских, всех работников задействованных коммунальных предприятий.

По состоянию на вечер 30 декабря продолжалась спасательная операция в Харькове. "17 человек пострадали от очередного удара. И за каждый такой удар по Харьковщине, по нашей Херсонщине, по городам и селам Донетчины, Запорожской области, за все удары по Одессе, по Сумщине, по Киеву и всем другим городам и регионам, за каждый Shahed, за каждую российскую ракету будет справедлива ответственность государства-террориста. И политическая, и очень практичная", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в следующем году Украина должна изготовить больше оружия. Уже есть четкий график нашей международной работы в январе.

"Мы работаем с нашими партнерами над решениями, в которых нуждается каждый украинский воин, весь наш народ, наше государство. И эти решения будут – будут сильными", – считает гарант.

Он поблагодарил союзников за новую оперативную работу для усиления нашей ПВО. "24/7 работаем не только мы в свободном мире – и это важно. Важно, чтобы противодействие террору не прекращалось ни на день. Чтобы Россия не смогла выиграть ничего в этой войне. И так будет", – уверен Зеленский.

В конце обращения он поблагодарил всех наших воинов. "Я благодарю всех, кто работает ради нашего государства и людей!" – подытожил президент.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский ранее заявил, что во время итоговой ставки были подведены итоги года, проанализированы боевые действия и наши решения. "Что мы сделали правильно, а что могли сделать лучше. С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения Сил обороны на грядущий год", – сказал он.

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