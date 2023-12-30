Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський відвідав один з пунктів базування 110-ї механізованої бригади в Авдіївці.

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Дякую Верховному Головнокомандувачу за цей вчинок. Зеленський навіть коротко спілкувався з простими солдатами по обстановці. Дуже важливо, що Зеленський тим самим взяв на себе відповідальність за Авдіівку та допомогу нашим військам на тому напрямку - а від становища в Авдіївці залежить увесь фронт від Мар'їнки до Торецька. Тепер спостерігаємо, як швидко Верховний головнокомандувач виконає усі ті забов'язання, які він видав воїнам щодо посилення та забезпечення. А обіцяно було багато.

І важливо, що дізнався про обстановку на місці - як виявилось, багато про що Ставці було невідомо.

Авдіївка зараз – основний напрямок бойових дій, і ось чому:

Міністр оборони РФ Шойгу особисто доповів Путіну про захоплення міста Мар'їнка. І тепер Україна зберігає контроль лише за одним містом донецької агломерації, воротами у Донецьк - Авдіївкою. Авдіївка - наступна ціль Росії на Донбасі. Контроль Авдіївки дозволяє Україні утримувати великий фронт - близько 80 км, від Мар'їнки до Торецька. Тобто Авдіївка - це шверпункт, точка зв'язності фронту. Втрата Авдіївки призведе до відходу на усьому цьому великому фронті. Для нас ця битва вигідна - росіяни змушені атакувати в лоб, по вузьких коридорах, під прострілом з панівних висот. Наші війська можуть використовувати забудову Авдіївки для збереження своїх сил. Російські війська у цьому районі несуть втрати у рази більше наших, цей напрямок потребує концентрації ресурсів, тому що це найкраще місце для ліквідації резервів противника. Якщо втратити Авдіївку, то проваляться фланги на усьому напрямку, і потім буде треба рити з нуля нову лінію оборони у голих посадках, і це буде так саме важко, як зараз, після втрати Бахмута, йдуть важкі бої у полях за містом. Ми втратили міську забудову, і тепер ворог сам вигідно використовує підвали та будинки.

Сподіваюсь, що Зеленський зможе зробити правильні висновки зі своїх візитів у Лисичанськ та Бахмут. І крім гучних слів та орденів, які, безумовно, потрібні, послідують в першу чергу необхідні і щоденні системні рішення. І можливості для таких рішень, і сили для таких рішень, і дрони для таких рішень у нас є.