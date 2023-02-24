Зеленский в годовщину войны России против Украины вручил награды воинам и почтил память погибших Героев. Фото и видео

24 февраля, в день годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину, в столице состоялось памятное мероприятие. В нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и представители высшего военно-политического руководства нашего государства.

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На Софийской площади глава государства почтил память защитников, отдавших жизнь за Украину, и наградил воинов, сдерживающих врага и приближающих победу нашего государства сегодня. Он подчеркнул, что Украина жива благодаря мужеству, самоотверженности и героизму ее защитников, которые продолжают дело многих поколений украинцев – и защищают Независимость, обретенную потом и кровью предыдущих борцов за наше государство.

24 февраля в сердце украинской столицы, на Софийской площади, проходит памятное мероприятие, приуроченное к годовщине полномасштабного нападения на Украину. Участие в нем приняли президент Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и военные, защищающие Украину от российской агрессии.

Все собравшиеся почтили память тех, кто полег на поле боя, защищая родную землю от российских оккупантов.

"Героям слава! Мы говорим эти слова каждый раз, отвечая на наш национальный лозунг. Раздается: "Слава Украине!", – и слышим упоминание о тех, благодаря кому наше государство живет. Так звучат тысячелетия нашей истории и годы нашей войны за независимость. Так чтим поколения тех, кто мощно боролся, чтобы в свободном Киеве и повсюду в свободной Украине развевался сине-желтый флаг нашего народа. И так чтим поколение то, которое сейчас борется за Украину. Чтим каждого, чтим каждую, кто стал воином для Украины, для нашего государства. Вспоминаем каждого и каждого, кто спасал украинцев. Помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь ради жизни Украины", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что несокрушимые украинцы сделали, казалось бы, невозможное: не только устояли перед гораздо более мощным, большим и безгранично агрессивным врагом, но и теснят его, постепенно, метр за метром, освобождая родную землю.

"Все моменты нашей величественной истории и пройденного народом пути – в этом почете, в этой памяти, в этих словах, которыми отвечают и будут отвечать миллионы. Знаю, что будут! Потому что Украина сохранена. Воля сохранена. Герои – сохранили", – подчеркнул президент. .

Глава государства отметил, что украинские воины, ныне удерживающие свой фронт в разных уголках Украины, сознательно избрали свой путь – и приближают победу. Воины освобождают и спасают украинцев, а мир помогает Украине преодолевать испытания.

"Я обращаюсь к тебе, украинский солдат! Я обращаюсь к тебе, спасителю украинцев! Я обращаюсь к тебе, помощнику государства! Сегодня после года решающей войны за независимость Украины – и здесь, на этом величественном месте, которое видело Ярослава и Богдана, и Михаила , и многих других, кто сражался за Украину, – я хочу сказать всем вам, кто сражается за Украину и кто живет Украиной... Я хочу сказать: я горжусь вами! Мы все, каждый и каждая, гордимся вами!" – обратился к воинам Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый украинец помнит тех, кто ценой собственной жизни сдерживал врага и уже не увидит великого мгновения Победы. Память павших президент и все собравшиеся почтили минутой молчания.

Зеленский поблагодарил военных, добровольцев, волонтеров, которые защищают Украину с 2014 года, а также западных партнеров, ставших бок о бок с украинцами в битве с агрессором.

"Именно от вас зависит, быть ли всем нам, быть ли Украине. Каждый день зависит! Каждый час! Именно от тебя, украинский воин! Самый главный наш человек. Который стоит и благодаря которому стоят миллионы украинцев. Который устоит и благодаря которому устоит Украина! Благодаря которому вечно будет звучать: "Слава Украине!" Я благодарю всех, кто выдержал тот февраль, этот год, и кто делает Украину несокрушимой!" – отметил президент.

"Слава всем, кто сейчас в бою! Слава Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, разведке, Службе безопасности Украины, Национальной полиции, украинским пограничникам и всем вам, нашим Силам обороны и безопасности! ! Светлая память всем, чья жизнь унесла эта война! Слава нашим героям! Слава Украине", – завершил выступление он.

Глава государства также наградил воинов, проявивших особый героизм и победу в защите нашего государства. Часть наград была вручена посмертно: их получали семьи павших Героев.

Напомним, ранее Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабной войны. Он отметил, что за каждое "завтра" нужно бороться уже сегодня.

Также глава государства напомнил, каким был первый год полномасштабной войны и подчеркнул, что новый год станет годом победы Украины.