Зеленский во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ вручил награды украинским защитникам. Видео

На церемонии по случаю второй годовщины начала полномасштабного вторжения России президент Украины вручил высокие государственные награды украинским воинам, сдерживающим вражеское нашествие. В присутствии высоких гостей из западных стран-партнеров нашего государства президент Украины отметил защитников, проявивших личное мужество и героизм, защищая родную землю от вражеского вторжения.

В частности, пополнилась сегодня когорта Героев Украины – защитников, удостоенных высшей государственной награды. Трансляция церемонии награждения была опубликована на Facebook-странице президента.

Так, указами главы государства за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу звание Герой Украины с вручением Золотой Звезды присвоено мастер-сержанту Игорю Николаевичу Грищенко, капитану Максиму Александровичу Данильчуку, подполковнику Александру Сергеевичу Долейко, старшему сержанту Илье Михайловичу Жеведю, капитану 1 ранга Петру Александровичу Мельнику, старшему сержанту Денису Николаевичу Чубареву.

Награду президента Украины "Крест боевых заслуг" получили подполковник Олег Владимирович Дмитришин, младший сержант Сергей Валерьевич Добко, сержант Елена Николаевна Дубина, солдат Дмитрий Олегович Ковальский.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награжден капитан Игорь Александрович Арнаут. А Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени из рук главы государства получил лейтенант Александр Николаевич Ясько.

Орден "За мужество" ІІ степени вручен полковнику Службы гражданской защиты Игорю Васильевичу Овчаруку, младшему лейтенанту Михаилу Николаевичу Саенко.

Орден "За мужество" ІІІ степени получили полковник полиции Олег Петрович Баранецкий, солдат Степан Евгеньевич Гарайда.

Именным огнестрельным оружием от президента Украины отмечены старший лейтенант Ростислав Игоревич Арестов, майор Владимир Владимирович Свинарчук, майор Андрей Юрьевич Скакун, подполковник Максим Игоревич Целик.

Напомним, на днях президент Зеленский посетил командный пункт бригады, защищающей Купянск, и вручил награды защитникам. Награждение состоялось в командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Рад быть сегодня здесь – увидеть вас, поздравить, поблагодарить от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих побратимов. Это очень важно. Желаю всем вам победы", – обратился тогда глава государства к защитникам.