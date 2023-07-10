Зеленский: все страны НАТО понимают, что Украина должна быть в Альянсе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со своим традиционным вечерним обращением накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Он заявил, что все страны блока понимают, что наша страна должна быть в Альянсе.

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Видеообращение гарант опубликовал в Telegram. Он подчеркнул, что саммит НАТО теперь немыслим без Украины и отметил, что мероприятие пройдет на 503-й день полномасштабной войны и эта цифра говорит о силе украинцев (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это многое говорит о нашей силе – силе украинского народа, который в условиях такой войны, после стольких битв и дней имеет силу, без которой безопасность Европы просто уже не представить... Все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", – заявил президент.

Зеленский отметил, что этот саммит может стать именно такой, какой нужен и нашему государству, и всему Альянсу, глобальной безопасности.

"Чрезвычайно активно работаем в эти дни! Еще активнее, чем когда-либо. И хотя эта работа почти на сто процентов сейчас – за кулисами, ее значение не меньше, чем любой публичной работы. Я благодарен всем лидерам, каждой стране, которые именно так и говорят и которые приняли соответствующие совместные декларации и заявления с Украиной по поводу нашей интеграции. Большинство Североатлантического союза – четко "за" нас", – сказал президент.

По его словам, смелость украинских героев оттерла от пыли истории все ценности, ради защиты которых и была создана НАТО.

Украинскую восточную границу Зеленский назвал той границей, которую больше никогда не перейти российской диктатуре, которая в разных формах, но всегда, всегда пыталась покорить народы Европы.

"От Украины зависит реальность безопасности здесь, на восточном фланге НАТО. Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы откровенно говорили: де-факто Украина уже в Альянсе. Наше оружие – это оружие Североатлантического союза. Наши ценности – это то, во что верит Североатлантический союз. Наша защита – именно тот элемент формулы Европы, который делает ее объединенной, свободной и в мире. Вильнюс должен все это подтвердить", – заявил украинский лидер.

Он признал, что сейчас еще идет работа над вордингом, но заверил, что Украина будет в Альянсе.

"Мы работаем над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым. Наша работа ради этого – работа всей команды Украины – будет продолжаться ежеминутно в течение этих дней. Также важно, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония… Приоритеты совершенно очевидны – это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита. Это также оружие для фронта – будут в Вильнюсе переговоры по этому поводу. Конечно, мы будем говорить и о других аспектах защиты жизни и нашей общей безопасности", – завил Зеленский, акцентировав, что для ВСУ могут быть хорошие вооруженные новости из Вильнюса.

Гарант поблагодарил всех защитников, которые стоят за свою страну и приближают Победу над российской агрессией.

"Я благодарю вас, украинские воины, за эту силу! Спасибо каждому солдату и матросу, каждому сержанту и старшине, каждому офицеру и генералу! Спасибо всем, кто тренирует наших воинов! Спасибо каждому волонтеру, врачам, которые помогают после ранений! Благодарю всех наших людей, которые работают ради украинской силы, украинской победы!" – заявил Зеленский, добавил, что для него честь представлять таких людей и такую Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский прибудет в столицу Литвы, чтобы встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, к которому Украина стремится присоединиться. В Вильнюс Зеленский приедет в среду, 12 июля.

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