Зеленский: за неделю под Бахмутом уничтожено 1100 оккупантов
Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что за минувшую неделю Силам обороны Украины удалось нанести сокрушительные удары по оккупантам под Бахмутом, который остается ключевой точкой противостояния РФ. Число потерь ранеными и убитыми за период с 6 по 12 марта составило больше 1000 солдат противника.
Об этом президент сказал в эфире своего традиционного обращения к нации, которое транслировал его Офис. Зеленский обратился к воинам украинской армии со словами благодарности за их ежедневное мужество и эффективный труд.
"Только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага – это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это ранения, несовместимые для них с продолжением боев. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожженные российские склады боеприпасов – более десяти", – обозначил политик.
Напомним, что кроме потерь в Бахмуте, армия захватчиков за неделю утратила в Украине около 5 тыс. 970 человек. Также украинские защитники уничтожили 338 единиц вооружения и военной техники врага.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Александру Мациевскому – воину ТРО, которого российские преступники расстреляли за лозунг "Слава Украине!".
Отметим, что СБУ установила, что нашим защитником, которого безоружным расстреляли оккупанты, был Мациевский Александр Игоревич – снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области. Окончательную версию установки личности озвучили в силовом ведомстве 12 марта.
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