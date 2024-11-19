Зеленский заявил, что Украина не откажется от прав на все свои территории. Видео

Украина не откажется ни от одного метра своей суверенной территории. Наше государство не торгует ни своим суверенитетом, ни безопасностью, ни будущим украинского народа.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя в Верховной Раде План внутренней стойкости Украины из 10 пунктов. Он также предостерег отдельных европейских политиков от попыток победить на выборах в своих странах за счет сдачи интересов Украины.

"Мы не торгуем суверенитетом, безопасностью или будущим Украины. Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию", – заявил Зеленский, сорвав своим заявлением продолжительные аплодисменты от присутствующих в сессионном зале.

Он также предостерег отдельных западных политиков от попыток использовать Украину в собственных предвыборных играх.

"И мы точно не позволим – не позволим никому! – использовать наше государство в чьих-то предвыборных баталиях в Европе. За счет Украины выиграть не получится! Вместе с Украиной выиграть можно. И только так. И мы не откажемся от рационального подхода к гарантированию прав нашего государства. Мы должны действовать быстро, должны действовать мудро. Возможно, Украине придется кое-кого в Москве пережить, чтобы достичь своих целей. Может быть. Чтобы восстановить полную целостность", – добавил он.

Фрагмент выступления Зеленского с обещанием не отдать врагу ни одного кусочка украинской земли опубликовал присутствовавший на заседании народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, 19 ноября президент представил в Раде План стойкости из 10 пунктов. Среди них – вопросы единства, фронта, оружия, безопасности, культурного суверенитета и т.д.

По словам Зеленского, План стойкости представляет из себя доктрину, которая должна провести украинское государство от войны к миру.

Полностью, пообещал глава государства, план со всеми приложениями будет представлен обществу в декабре этого года.