Зеленский заявил, что Украина перехватила план РФ по расшатыванию Молдовы: страна-агрессор хотела установить над ней контроль

Украинская разведка перехватила план России по разрушению политической ситуации в Молдове. Москва стремилась установить контроль над этим государством.

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О планах государства-агрессора Украина предупредила официальный Кишинев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на специальном заседании Европейского совета.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы Маей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто когда и в результате каких действий собирается сломить Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", – рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина предупредила Молдову об угрозах со стороны РФ сразу, как получила соответствующую информацию, ведь это поможет защитить соседнюю страну в случае, если разведанные планы Москва начнет реализовывать.

"Мы не знаем, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы. Но мы увидели, что они собираются делать. Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины, против других государств, в частности в Европе. Ничего нового", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский обратился к Европарламенту и объяснил, почему Россию нужно остановить. По словам главы государства, РФ во главе с диктатором, вооруженным огромными запасами советского оружия и практикой полного пренебрежения правами человека в своем государстве, угрожает европейским ценностям, объединяющим Европу и Украину. Их, наряду со своими семьями, народом и государством, украинские воины сейчас защищают с оружием в руках.