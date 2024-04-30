Зеленский заявил, что Украина сможет стать членом НАТО только после победы в войне

Украина станет полноправным членом Североатлантического альянса. Однако произойдет это только после победы нашего государства в войне с Российской Федерацией.

Вопрос вступления Украины в НАТО лежит исключительно в политической плоскости, ведь то, что украинские военные являются высококвалифицированными специалистами, никто уже не ставит под сомнение. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с офицерами, проходящими курсы подготовки по стандартам НАТО.

Глава государства поделился с военными своими сомнениями в том, что Украина сможет стать членом НАТО во время войны. Это связано, подчеркнул Зеленский, с тем, что некоторые члены альянса настроены скептически или боятся возможных рисков такого расширения оборонного блока.

"И, безусловно, вопрос уровня Украины, которая проходит через полномасштабную войну, относительно совместимости, ее уровня военных никто не будет поднимать. Безусловно, это высокого уровня специалисты в разных направлениях", – отметил президент.

Зеленский убежден, что по политическим соображениям Украина сможет стать членом НАТО только после победы в войне с Россией.

Да и само вторжение РФ, по мнению президента, стало возможным только потому, что Украина раньше не присоединилась к НАТО. Тогда некоторые страны-члены блока имели скепсис по интеграции Украины, а враг в это время продолжал работать с сегодняшними партнерами Киева.

"У них был диалог. Она (Россия. – Ред.) делала все, чтобы Украину не взяли в НАТО, в ЕС, чтобы Украина просто не развивалась, чтобы она не была оторвана от влияния России. Поэтому, чтобы оторваться от этого влияния, нужно защитить свою независимость с результатом – победа", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский и генсек Альянса Йенс Столтенберг встретились с офицерами, проходящими курсы военного образования по стандартам НАТО. Встреча прошла в стенах Национального университета обороны в Киеве.

"Пообщались на разные темы. Благодаря поддержке партнеров наши военные овладевают современным западным оружием и делают общим наш опыт защиты жизни в современной войне. Безопасность, которую борется Украина, обязательно станет общей для всей Европы, когда фактическая реальность будет признана де-юре – когда Украина присоединится к Альянсу", – рассказал Зеленский.