Землю накроет мощная магнитная буря, возможно ухудшение самочувствия: как защититься

С 18 по 24 июня прогнозируется длительная магнитная буря, с интенсивностью от 3 до 4 баллов. Специалисты предупреждают, что метеочувствительным людям в эти дни следует быть особенно осторожными.

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Об этом информируют ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. Такая магнитная буря считается сильной.

Так, наиболее опасным днем в этом периоде будет 20 июня, когда активность колебаний будет самой высокой.

Эксперты предостерегают, что люди могут испытывать апатию, тревогу, раздражительность и неспособность принимать решения в результате магнитной бури. У лиц, чувствительных к метеорологическим изменениям, может увеличиться наклон к образованию тромбов, повыситься АД и увеличиться частота мигреней. Рекомендуется воздержаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить достаточное количество воды.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Воздействие магнитных бурь на здоровье индивидуально для каждого человека. Особенно уязвимы к ним єсть метеочувствительные лица, больные хроническими заболеваниями, а также беременные женщины и пожилые люди.

Симптомы недомогания во время магнитной бури могут быть разнообразными, но наиболее распространенными из них являются:

тошнота;

головная боль;

головокружение;

повышенное давление;

боль в животе;

повышенная температура;

боли в мышцах и суставах;

слабость;

бессонница;

обострение хронических заболеваний.

Подавляющее большинство людей легко переносят магнитные бури, испытывая лишь отдельные симптомы из вышеперечисленных.

Как защититься от воздействия?

Чтобы защититься от воздействия магнитных бурь, советуем придерживаться следующих рекомендаций:

Уменьшайте потребление жирной, жареной и острой пищи, а увеличивайте употребление сезонных фруктов, овощей и зелени.

Удерживайтесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков. Вместо этого, пейте больше воды, зеленого чая и компота.

Проводите больше времени на открытом воздухе. Занимайтесь зарядкой на улице или просто прогуливайтесь пешком.

Регулярно проветривайте помещение, когда вы находитесь внутри.

Старайтесь избегать нервного напряжения и конфликтных ситуаций.

Перед сном можно принять контрастный душ.

Если ваше самочувствие ухудшается и это мешает вам делать работу, рассмотрите возможность взять больничный и отдохнуть.

Эти меры помогут вам сберечь более комфортное самочувствие во время магнитных бурь.

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