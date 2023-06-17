Землю накроет мощная магнитная буря, возможно ухудшение самочувствия: как защититься
С 18 по 24 июня прогнозируется длительная магнитная буря, с интенсивностью от 3 до 4 баллов. Специалисты предупреждают, что метеочувствительным людям в эти дни следует быть особенно осторожными.
Об этом информируют ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. Такая магнитная буря считается сильной.
Так, наиболее опасным днем в этом периоде будет 20 июня, когда активность колебаний будет самой высокой.
Эксперты предостерегают, что люди могут испытывать апатию, тревогу, раздражительность и неспособность принимать решения в результате магнитной бури. У лиц, чувствительных к метеорологическим изменениям, может увеличиться наклон к образованию тромбов, повыситься АД и увеличиться частота мигреней. Рекомендуется воздержаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить достаточное количество воды.
Воздействие магнитных бурь на здоровье
Воздействие магнитных бурь на здоровье индивидуально для каждого человека. Особенно уязвимы к ним єсть метеочувствительные лица, больные хроническими заболеваниями, а также беременные женщины и пожилые люди.
Симптомы недомогания во время магнитной бури могут быть разнообразными, но наиболее распространенными из них являются:
- тошнота;
- головная боль;
- головокружение;
- повышенное давление;
- боль в животе;
- повышенная температура;
- боли в мышцах и суставах;
- слабость;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний.
Подавляющее большинство людей легко переносят магнитные бури, испытывая лишь отдельные симптомы из вышеперечисленных.
Как защититься от воздействия?
Чтобы защититься от воздействия магнитных бурь, советуем придерживаться следующих рекомендаций:
- Уменьшайте потребление жирной, жареной и острой пищи, а увеличивайте употребление сезонных фруктов, овощей и зелени.
- Удерживайтесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков. Вместо этого, пейте больше воды, зеленого чая и компота.
- Проводите больше времени на открытом воздухе. Занимайтесь зарядкой на улице или просто прогуливайтесь пешком.
- Регулярно проветривайте помещение, когда вы находитесь внутри.
- Старайтесь избегать нервного напряжения и конфликтных ситуаций.
- Перед сном можно принять контрастный душ.
- Если ваше самочувствие ухудшается и это мешает вам делать работу, рассмотрите возможность взять больничный и отдохнуть.
Эти меры помогут вам сберечь более комфортное самочувствие во время магнитных бурь.
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