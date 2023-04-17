Зенитные ракеты заканчиваются, но есть варианты. Что известно об ЗРК "Оса", фигурирующих в утечке данных из Пентагона

На прошлой неделе сеть взбудоажила информация об утечке секретных документов Пентагона по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. По оценкам американских СМИ, с начала 2023 года в открытый доступ могло "просочиться" более сотни секретных данных, среди которых будто бы есть информация о предстоящем украинском контрнаступлении и состоянии украинской противовоздушной обороны.

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Среди прочего обращают на себя внимание данные о том, что у Украины якобы осталось всего 24 ракеты для ЗРК "Оса" при среднемесячных расходах 20 ракет. OBOZREVATEL разбирался – что это за зенитный ракетный комплекс, чем он так полезен и действительно ли ракеты к нему заканчиваются.

Актуальность

Противовоздушная оборона делится на зенитные системы дальнего, среднего и малого радиуса действия, плюс зенитные комплексы тактического звена и переносные зенитные ракетные комплексы. Конечно, это разделение условное, потому что в условиях дефицита военной техники и снарядов к ней тактические зенитные установки могут быть использованы и используются для прикрытия стационарных гражданских объектов на уровне с системами ПВО малого радиуса действия.

Острая необходимость в этом возникла после того, как Россия осенью 2022 года начала обстреливать украинские города полученными от Ирана ударными беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131. В таких условиях остро возросла ценность советских ЗРК "Оса", которые отличаются массовостью и относительной дешевизной своих ракет, что особенно важно при сбивании дешевых беспилотников.

Согласно информации из открытых источников, стоимость одной ракеты к ЗРК "Оса" составляет 56 тысяч долларов, в то время как одна ракета к современной немецкой зенитной установке IRIS-T стоит 400 тысяч долларов. При этом стоимость дронов Shahed-136 не превышает 50 тысяч долларов, поэтому вполне логично использовать против них более дешевые советские ЗРК, в то время как дорогие немецкие приберечь для противодействия, например, крылатым ракетам.

Что за зенитный ракетный комплекс

ЗРК "Оса" – это советский автоматизированный всепогодный военный зенитный ракетный комплекс тактического звена. Его основное предназначение – прикрытие сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Однако, как отмечалось выше, этот ЗРК хорошо справляется и с прикрытием объектов гражданской инфраструктуры.

Разработка ЗРК началась в 1960 году как первого автономного комплекса с размещением на одном самоходном плавающем шасси всех боевых средств, включая радиолокационные станции и пусковую установку с ракетами, средства связи, навигации и топографической привязки, контроля, а также источников электропитания. То есть перед разработчиками была поставлена задача разработать первый в СССР самодостаточный передвижной ЗРК.

Новый зенитный комплекс был принят на вооружение в 1971 году под маркой "Оса". В первой базовой версии он был оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33 и имел довольно ограниченный функционал (в частности, не мог эффективно противодействовать боевым вертолетам). Последующие модернизации привели к тому, что в 1977 году появился ЗРК "Оса-АКМ" с шестью усовершенствованными ракетами 9М33М3, который серийно выпускался до 1989 года и стал самым массовым зенитным ракетным комплексом в СССР.

Согласно открытой информации, по состоянию на 2021 год у Украины было "несколько дивизионов" ЗРК "Оса-АКМ" общим количеством "около 100 пусковых установок" и неизвестный запас ракет к ним. Что касается поставок этих средств ПВО извне, то официальной информации не было, однако в декабре 2022 на фронте зафиксировали ЗРК "Оса" в польском камуфляже. Всего у Польши было на вооружении 64 единицы таких установок, но какое их количество оказалось в Украине – неизвестно.

Состав ЗРК "Оса-АКМ" в полной комплектации выглядит следующим образом:

- боевая машина (БМ) 9А33БМ3;

- транспортно-заряжающая машина 9Т217БМ2 на 12 ракет;

- 6 зенитных управляемых ракет 9М33М3;

- машина автоматизированной контрольно-испытательной мобильной станции 9В242-1;

- регулировочная аппаратура 9В914;

- машина технического обслуживания 9В210М3;

- тренажер 9Ф632М.

Боевая и транспортно-заряжающая машины размещались на трехосном шасси БАЗ-5937, оборудованном водометом для движения на плаву, с мощным ходовым дизельным двигателем, средствами навигации, жизнеобеспечения, связи и электропитания комплекса (от газотурбинного агрегата и от генератора отбора).

На малой дальности РЛС комплекса обеспечивает высокое соотношение сигнал-шум даже при помехах, а в случае невозможности этого остается возможность работы с использованием оптического визира.

Что за ракеты

ЗРК "Оса-АКМ" оснащена шестью управляемыми зенитными ракетами 9М33М3 массой 128 кг каждая, из которых 15 кг составляет боевая часть.

Каждая ракета оснащена радиокомандной системой наведения на цель, осколочной боевой частью, неконтактным взрывателем с радиусом срабатывания 5 метров и трассёрами в хвостовой части для сопровождения телевизионно-оптического визиря.

Зона поражения составляет 1,5-10 км по дальности и 0,025-5 км по высоте. При этом максимальная скорость поражаемых целей должна быть до 500 м/с (такова скорость полета зенитной управляемой ракеты). Вероятность поражения цели типа самолет-истребитель одной ракетой составляет 50-85%.

Время сворачивания/разворачивания комплекса составляет 3-5 мин, а время реакции развернутого комплекса – 27-39 секунд. Пуск двух ракет по важнейшим целям производится с интервалом 3-5 секунд. Для снижения ошибки наводки при стрельбе по целям, находящимся на высотах 50-100 м, ракета наводится на них сверху вниз.

При этом у ракеты есть только один целевой радиоканал, которым нужно наводить ее на цель в течение всего полета. Это существенно ограничивает эффективность в динамичных условиях современного боя.

Перспективы

Самая большая проблема ЗРК "Оса" заключается в том, что их уже более 30 лет не производят, поэтому и запчасти к ним, и ракеты являются очень дефицитными не только в Украине, но и в мире. Можно предположить, что в распоряжении ВСУ оказались или скоро окажутся все запасы донорских установок и ракет из составов стран Варшавского договора, но и они не безграничны и рано или поздно закончатся. Поэтому военные специалисты уже думают о том, как интегрировать в пусковые установки "Оса" ракеты западного образца. Определенные наработки уже есть.

В частности, аналитики польского издания Defence24 писали, что концептуальную работу в этом направлении вел польский оборонно-промышленный комплекс. Несколько лет назад на выставке MSPO демонстрировали даже ЗРК "Оса" с макетами немецких ракет "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T, которые также могут использоваться в качестве ракет "земля-воздух".

Установка на ЗРК "Оса" ракет IRIS-T или других с аналогичными параметрами (инфракрасное самонаведение, дальность более 10 км и потолок 6-8 км при запуске с земли) существенно повысит их боевые возможности. В частности, тогда ЗРК "Оса" смогут поражать больше целей за короткое время, при этом не потребуется наведение зенитных ракет, что повысит гибкость использования и безопасность операторов. Также сократилось бы время реагирования ЗРК на угрозу, что очень важно в динамичной среде работы противовоздушной обороны.

Кроме IRIS-T потенциальным решением с подобными возможностями могут быть американская ракета AIM-9 Sidewinder, а также другие западные ракеты. Страны Запада имеют значительные запасы ракет такого класса и могут пополнять их за счет текущего изготовления. В таком случае вопрос состоял бы только в цене, но все равно это было бы значительно дешевле и быстрее в контексте возобновления украинского ПВО здесь и сейчас, поэтому могло бы стать временным решением до момента поступления новых современных зенитных систем, на изготовление которых уйдут годы.

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