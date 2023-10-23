Железнодорожник из Харькова 'сливал' врагу маршруты эшелонов военной техники ВСУ: какое наказание ему грозит. Фото

В суд передали дело 52-летнего железнодорожника из Харькова, который "сливал" российским оккупантам маршруты эшелонов военной техники Вооруженных сил Украины. Мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Установлено, что работник одной из железнодорожных станций Харьковской области, имея пророссийские взгляды, активно помогал врагу.

Злоумышленник фиксировал данные о расположении украинской военной техники, личного состава, а также объектов критической инфраструктуры на территории Харькова и области. Среди прочего мужчина отслеживал маршруты перемещения подвижных составов с военной техникой украинских защитников.

Эти данные корректировщик "сливал" в закрытый пророссийский телеграмм-канал. В дальнейшем благодаря им оккупанты планировали и осуществляли удары по Харьковскому региону.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Его дело будет рассматриваться в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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Напомним, в Херсоне правоохранители задержали предательницу, помогавшую российским оккупантам корректировать российские воздушные атаки по областному центру. Последствия обстрелов она фиксировала, а затем посылала соответствующий отчет агрессору.

Ранее в Херсонской области СБУ задержала коллаборантку, работавшую бухгалтером на оккупантов. Она по собственной инициативе предложила российским войскам сотрудничество, поскольку очень радовалась, когда Россия захватила часть украинской земли и хотела быть полезной военным преступникам.

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