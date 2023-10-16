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СБУ задержала предательницу, которая помогала врагу корректировать атаки на Херсон: как ее могут наказать

Алексей Лютиков
War
2 минуты
1,8 т.
СБУ задержала предательницу, которая помогала врагу корректировать атаки на Херсон: как ее могут наказать

В Херсоне правоохранители задержали предательницу, которая помогала российским оккупантам корректировать российские воздушные атаки по областному центру. Последствия обстрелов она фиксировала, а затем отправляла соответствующий отчет агрессору.

Злоумышленнице грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации Службы безопасности, действия злоумышленницы помогали россиянам обстреливать объекты критической, социальной и жилищной инфраструктуры. Также женщина пыталась разведать места дислокации украинских войск.

Для ударов по городу войска РФ использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе. Сотрудники СБУ установили личность корректировщицы, разыскали ее и задержали в собственном доме.

В СБУ заявили, что женщина пошла на сотрудничество с россиянами по собственной инициативе с июня этого года. Фигурантка вышла на администратора одной из соцсетей и предложила ему свою помощь в войне против Украины.

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Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, ученая в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала предательницу, которая помогала врагу корректировать атаки на Херсон: как ее могут наказать
СБУ задержала предательницу, которая помогала врагу корректировать атаки на Херсон: как ее могут наказать
СБУ задержала предательницу, которая помогала врагу корректировать атаки на Херсон: как ее могут наказать

Напомним, Служба безопасности Украины задержала директора днепропетровской компании, продававшего россиянам комплектующие для систем водоснабжения. Оккупанты их использовали на своих военных базах.

Ранее в Херсонской области СБУ задержала коллаборантку, которая работала бухгалтером на оккупантов. Она по собственной инициативе предложила российским войскам сотрудничество, поскольку очень радовалась, когда Россия захватила часть украинской земли и хотела быть полезна военным преступникам.

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