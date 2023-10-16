СБУ задержала предательницу, которая помогала врагу корректировать атаки на Херсон: как ее могут наказать

В Херсоне правоохранители задержали предательницу, которая помогала российским оккупантам корректировать российские воздушные атаки по областному центру. Последствия обстрелов она фиксировала, а затем отправляла соответствующий отчет агрессору.

Злоумышленнице грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации Службы безопасности, действия злоумышленницы помогали россиянам обстреливать объекты критической, социальной и жилищной инфраструктуры. Также женщина пыталась разведать места дислокации украинских войск.

Для ударов по городу войска РФ использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе. Сотрудники СБУ установили личность корректировщицы, разыскали ее и задержали в собственном доме.

В СБУ заявили, что женщина пошла на сотрудничество с россиянами по собственной инициативе с июня этого года. Фигурантка вышла на администратора одной из соцсетей и предложила ему свою помощь в войне против Украины.

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Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, ученая в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала директора днепропетровской компании, продававшего россиянам комплектующие для систем водоснабжения. Оккупанты их использовали на своих военных базах.

Ранее в Херсонской области СБУ задержала коллаборантку, которая работала бухгалтером на оккупантов. Она по собственной инициативе предложила российским войскам сотрудничество, поскольку очень радовалась, когда Россия захватила часть украинской земли и хотела быть полезна военным преступникам.

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