Продавал россиянам оборудование для военных баз: СБУ задержала директора днепропетровской компании. Фото

Служба безопасности Украины задержала директора днепропетровской компании, продававшего россиянам комплектующие для систем водоснабжения. Оккупанты их использовали на своих военных базах.

Об этом сообщила прессслужба СБУ. По информации следствия, участники сделки скрыто переправляли в страну-агрессор оптовые партии трубопроводной арматуры (дисковых затворов) для регулирования потока жидкостей в инженерных сетях.

"Прежде всего, эта продукция была необходима российским заказчикам для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных группировок на территории РФ и во временно захваченных регионах Украины", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, в течение 2022 года подозреваемые незаконно экспортировали в Россию несколько партий арматурных комплектующих более чем на 2 миллиона гривен.

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Как установило следствие, в организации незаконной деятельности причастен директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный.

По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения задержанные дистанционно вышли на связь со своими заказчиками из России и совместно с ними разработали механизм нелегального экспорта врагу санкционной продукции.

Сначала украинские товары направлялись по адресам зарубежных фирм, а затем продукция экспортировалась фактическим заказчикам из России.

Для реализации сделки они привлекли несколько подконтрольных компаний на Среднем Востоке, которые закупали товар днепропетровского завода якобы для собственных нужд. Но после получения украинского оборудования сразу переправляли его в РФ. Для маскировки "схемы" ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документации", – рассказали в СБУ.

Во время обысков на производстве и помещениях фигурантов обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черные записи.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору) и ст. 111-2 (Пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное преступление злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также наложен арест на корпоративные права и банковские счета днепропетровского предприятия-поставщика подсанкционных товаров в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области СБУ задержала коллаборантку, которая работала бухгалтером на оккупантов. Она по собственной инициативе предложила российским войскам сотрудничество, поскольку очень радовалась, когда Россия захватила часть украинской земли и хотела быть полезна военным преступникам.

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