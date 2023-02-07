Жена российского добровольца и мать ребенка-инвалида пожаловалась Путину, что ее мужу в Украине нечего есть

Российские солдаты недостаточно обеспечены всеми необходимыми условиями жизнедеятельности. Так, жена одного из военных армии РФ, который служит в "зоне СВО", обратилась к президента России Владимиру Путину с жалобой на то, что ее муж голодает.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Досье Шпиона". Примечательно, что семья данного военного имеет ребенка-инвалида. Однако он, вместо того, чтобы обеспечивать его и получать деньги на "стандартной" работе, сделал выбор в пользу бесплатной "службы Отечеству".

Как сообщает женщина, продовольственное обеспечение на фронте полностью отсутствует, а личные вещи и средства гигиены российские солдаты вынуждены покупать за собственные деньги.

Кроме того, жена военнослужащего пожаловалась и на отсутствие обещанных социальных выплат – для матери ребенка-инвалида и для семьи участника "СВО". Местные власти сообщили, что ей по бюрократическим причинам пособие не положено.

За все время службы, по словам жены, солдат получил всего лишь 120 тысяч рублей (60 тысяч грн. – Ред.). Данной суммы семье для жизни не хватает.

Как заявила женщина, вопросом материального и продовольственного обеспечения должен заниматься исключительно Владимир Путин. По этой причине она послала письмо в администрацию президента с просьбой пересмотреть вопрос поставки продуктов и средств личной гигиены на передовую.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый случай жалоб на непригодные условия российских солдат. Так, еще одна супруга российского захватчика, которого оправили воевать в Украину за амбиции диктатора Путина, в телефонном разговоре пожаловалась на обеспечение и условия жизни военных РФ. Она заявила, что у них нет ни еды, ни сигарет, а жить приходится в посадках. Разговор был перехвачен украинскими разведчиками.