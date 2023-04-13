Жертвами войны в Украине уже стали 354 тысячи человек: в секретных материалах Пентагона дали прогноз по окончании войны

В ходе полномасштабной войны 354 000 российских и украинских солдат были убиты или ранены, согласно размещённым в Интернете массивам предполагаемых документов разведки США. Если документы подлинные, то можно сделать вывод, что это секретные американские оценки войны.

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Об этом сообщает издание Reuters. Не исключается также, что это может быть показателем шпионажа США против союзников.

Там говорится, что Украина потеряла от 124 500 до 131 000 человек, в том числе 15 500–17 500 убитых и 109 000–113 500 раненых, согласно документу, озаглавленному "Россия/Украина — оценка боевой устойчивости и истощения".

По оценке Разведывательного управления Министерства обороны США, Россия потеряла 189 500–223 000 человек, в том числе 35 500–43 000 убитых и 154 000–180 000 раненых.

Цифры примерно в 10 раз превышают любые данные о жертвах среди военных, публикуемые Москвой или Киевом.

Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку документов, и некоторые страны, в том числе Россия и Украина, поставили под сомнение их достоверность, в то время как официальные лица США говорят, что некоторые файлы, похоже, были изменены.

В части документа от 23 февраля 2023 года, озаглавленном "Битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года", говорится, что Россия вряд ли сможет захватить эту часть восточной Украины.

"Упорная кампания России на истощение в Донбассе, вероятно, зашла в тупик, что помешало Москве захватить весь регион в 2023 году", — говорится в оценке над секретной картой российских позиций.

Минобороны России не ответило на запрос о комментариях. Москва заявила, что не знает, реальны ли документы, и они могут быть попыткой посеять раздор.

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