'Жгут документы и грузятся в автобусы': оккупанты начали эвакуацию из оккупированных районов Запорожья. Фото

Оккупанты все больше нервничают в ожидании контрнаступления Сил обороны Украины. На временно оккупированной части Запорожской области началась паника – захватчики объявили эвакуацию и срочно вывозят свои семьи.

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В частности, о том, что происходит сегодня, 5 мая, в поселке городского типа Михайловка на Запорожье, рассказали OBOZREVATEL местные жители, наши читатели.

По их словам, в "городской администрации" оккупанты жгут документы, коллаборанты спешно вывозят свои семьи. На местных заправках закончился бензин.

По всему поселку развешено объявления об эвакуации. Наш корреспондент прислал соответствующее фото.

"На заправках уже нет бензина, городские администрации палят документы, коллаборанты спешно вывозят семьи. После того как Балицкий подтвердил слухи про массовую эвакуацию, на оккупированной части Запорожской области в пятницу началась паника, хотя объявления висят еще со среды. Наконец до них дошло?", – написал один из читателей.

Другой местный житель рассказал, что эвакуация происходит прямо сейчас, поздно вечером. В центре Михайловки стоят автобусы, оккупанты грузятся в них, а из больниц вывозят "лежачих".

"У нас здесь эвакуация полным ходом. Автобусы стоят в центре… из больницы лежащих вывозят, ходячих по домам отпустили", – написал очевидец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области оккупанты срочно организовывают эвакуацию. Назначенный захватчиками гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил об "эвакуации" из 18 населенных пунктов вблизи линии фронта.

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