Сегодня был действительно жирный северокорейский урожай.

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ССО+десантники смогли взять в плен двух живых, хотя и раненых военных КНДР.

Следователям СБУ теперь приходится проводить допрос таких экзотических персонажей.

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Із цікавого, ці двоє є строковиками.

Обовʼязково треба памʼятати, що в КНДР строкова військова служба від 8 до 10 років, що відповідає терміну покарання за вбивство.

По факту вони раби на галерах.

Будемо відвертими, але для нас вони не становлять якоїсь дуже надзвичайної важливості, окрім медійної.

Додаткове та остаточне підтвердження того, що путін + корейський жировик = союзники.

Вони не мають якоїсь такої надзвичайної інформації, яка б мала для нас шалений інтерес.

А ось для для кого вони дуже важиливі, так це для Південної Кореї.

Впевнений, представники ГШ та розвідки 🇰🇷 вже на місці і працюють з полоненими.

Що такого вони можуть розказати:

- стан свого підрозділу;

- назвати керівників;

- його забезпечення;

- рівень моралі;

- мікро планування та завдання свого підрозділу;

- переміщення за останні 10 років і тд.

Я варіант, додатково змусити їх пройти ретельний медичний огляд та здати всі аналізи.

Це дасть можливість розвідці 🇰🇷 зрозуміти раціон харчування (наявність/відсутність) певних мікроелементів в організмі, що дасть можливість глибше зрозуміти стан економіки КНДР.