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Блог | Жители ненавидят Россию: как живет "освобожденный" Донбасс
Российский писатель-имперец, член "Клуба рассерженных патриотов" Максим Калашников показал, как живет "освобожденный" Россией Донбасс.
В поселке Тошковка Луганской области российская армия уничтожила все дома из ТОС "Солнцепек". Уцелевшие люди ютятся в руинах своих жилищ без света, газа и воды. Работы нет, все предприятия разрушены. Из 4000 жителей осталось 170 – остальные либо погибли, либо сбежали "к бандеровцам". Российские военные мародерствуют и воруют все, что могут найти на руинах. Никакого восстановления не происходит. Российским властям разоренная территория не нужна.
Калашников признается, что местные жители ненавидят Россию и не могут понять, за что с ними все это сделали.
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