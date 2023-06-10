Жителей российского Шебекино селят сотнями в спортзалах и отправляют в разрушенные лагеря: что происходит на приграничной Белгородчине

В Белгородской области уже несколько дней идут бои. Представители легиона "Свобода России" и РДК вошли на окраины города Шебекино. Российские войска открывают огонь по собственным территориям. В результате десятки разрушенных домов, предприятий. В городе закрыты магазины, аптеки, люди покинули свое жилье.

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Однако государственные СМИ продолжают не замечать войны на своей территории. Как теперь живут жители российской Белгородчины, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Шебекино уже работают мародеры

В городе Шебекино Белгородской области хаос. После того как часть жителей покинула город, туда пришли мародеры. Жители рассказывают, что грабители разбивают окна и двери магазинов и выносят оттуда все самое ценное.

"В первую очередь грабят магазины с техникой и электроникой. Телефоны, ноутбуки, мелкая техника – все уносят. Уже грабят и квартиры. У нас в доме за ночь вскрыли три квартиры и унесли телевизоры, компьютеры, дорогие вещи", – рассказал один из жителей Шебекино.

Мародеры проникли и на подстанцию скорой помощи Шебекино, вынесли часть оборудования.

Сами жители города писали в первые дни, что никто их организованно не эвакуировал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призывал людей выезжать самим, поскольку якобы собираться в одном месте большому количеству людей нельзя – может прилететь снаряд.

Уже в последние дни в Шебекино и других населенных пунктах, где есть обстрелы, стали появляться волонтеры, которые предлагают вывезти людей.

Также в одном из комментариев в соцсетях жительница города написала, что за вывоз детей в Воронеж с них взяли плату в 3000 рублей (1340 грн. – Ред.). Местные власти тут же бросились это опровергать, заверяли, что на самом деле это были бесплатные путевки на отдых детей, но поскольку везти решили на комфортабельных автобусах, то нужно было заплатить.

После этого во многих белгородских пабликах комментарии закрыли.

А на страничках губернатора Гладкова поселились сотни ботов, которые день и ночь благодарят его за заботу о людях, постят картинки со словами благодарности и молитвы за здравие губернатора.

Отправляют в разбитые лагеря и поднимают цены на аренду

На самом деле людей, которых вывозили из Шебекино и других населенных пунктов, поселили в огромных спортивных залах, так называемых ПВР (пунктах временного расположения). Там находятся по 1,5-2 тысячи человек: дети, старики, мужчины и женщины, собаки и кошки.

Очень медленно их пытаются как-то расселить по студенческим общежитиям. Сами студенты Белгорода пишут, что их теперь выселяют из комнат. "Пришли и сказали, чтобы мы собрали вещи и переехали в другое общежитие, где тараканы, окна разбиты. А сюда поселят беженцев из Шебекино и Грайворона. И все в приказном порядке, чуть ли не выкинут отсюда, если будем сопротивляться", – жалуется один из студентов.

Также теперь из Белгородской области детей отправляют в лагеря отдыха в Крым. У людей даже не возникает вопрос, в случае наступления ВСУ и освобождения полуострова как их дети будут возвращаться домой и не подвергают ли их опасности.

А еще несколько сотен детей из Белгородской области отправили в лагерь в Калужской области. Вместо комфортных условий в сосновом бору дети оказались в реабилитационном центре в ужасных условиях – грязь, облупленные стены, сломанные душевые, вместо туалетов дырки в полу. Так они прожили два дня, прежде чем их переселили.

В то же время жители области жалуются, что владельцы квартир в Белгороде пользуются ситуацией и взвинтили расценки на аренду жилья.

"Мы ехали в Белгород, так по дороге нам хозяева три раза меняли цену. В результате мы ночевали в машине на улице, потому что снимать жилье за такие деньги мы не можем. Потом нас поселили в каком-то спортивном зале, где уже сотни людей. Теперь думаем ехать еще дальше, чтобы было дешевле. Надеюсь, когда украинцы дойдут до Белгорода, то эти люди узнают, что такое жить под обстрелами", – рассказала одна из беженок.

Забыли про людей

Там, где еще комментарии в соцсетях закрыть не успели, жители Шебекино рассказывают, что в городе нет света, воды, интернета. По улицам бегают брошенные домашние животные.

Въезд и выезд из города перекрыт, проехать можно только по разрешению. Иногда волонтеры привозят в город хлеб, воду, продукты, лекарства.

Часть людей возмущает, что на государственных телеканалах проблеме приграничной области Белгородчины уделяется минимум внимания. Все комментарии под видео на сайте "Первого канала" со словом "Шебекино" моментально удаляются.

Некоторые пытаются написать "Шебекино" с пробелами, разными буквами, чтобы робот не сразу мог распознать название приграничного города.

"Я не понимаю, почему нас не замечают. Когда в Москву прилетели украинские дроны, там несколько дней об этом говорили. А нас словно и не существует вовсе! Беженцев в Подмосковье никто не везет, чтобы нас не видели, чтобы все думали, что тут все хорошо", – возмущается беженка из Шебекино.

Также жители Шебекино недовольны тем, что им никто не предоставляет нормальное жилье. Припоминают своему правительству историю с жилищными сертификатами, которые выдавали беженцам из Херсонской области Украины. А своим, россиянам, только железные кровати в пунктах временного размещения.

Те, у кого кредиты и ипотека, теперь не знают, что с этим делать, поскольку работу они потеряли, а военное положение или ЧС не объявлены, поэтому нужно платить по долгам.

Но, несмотря ни на что, жители Белгородской области продолжают верить телевизору и во всем винят украинцев. Они вновь и вновь уверяют, что это ВСУ бомбят их города, разрушают дома, предприятия.

Хотя на самом деле именно российские военные открывают огонь из РСЗО, с самолетов, таким образом надеясь выдавить легион и РДК с российской территории.