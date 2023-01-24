Жительница Днепра рассказала о ракетном ударе РФ по дому и о помощи от Фонда Ахметова

73-летняя Ольга Назарова — жительница того самого дома в городе Днепр, в который 14 января попала российская ракета, разрушив десятки квартир и унеся жизни 45 человек. Женщина выжила чудом. Фонд Рината Ахметова планирует предоставить Ольге Назаровой помощь в лечении, реабилитации и психологической помощи.

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При взрыве на нее упала тяжелая оконная рама. Ольгу Ивановну, которая долгое время была без сознания, нашел сосед. Ее доставили в больницу с сильными ушибами, сложной травмой руки и травмированной челюстью.

"Я увидела огненную... Это даже не пуля, а как огненная огромная комета, рычащая и летящая под углом шестьдесят градусов ко мне в окно. Дальше я ничего не помню. Когда я проснулась в трех метрах от окна, на мне лежала разбитая рама. Со двора раздавались женские крики, весь двор плакал", - вспоминает женщина.

В настоящее время Ольга Ивановна находится под наблюдением семейного врача и хирурга. Впереди лечение и реабилитация после пережитого.

"Фонду Рината Ахметова большое спасибо. Всегда на него смотрела с уважением. Мне позвонили, предложили и психологическую поддержку, и отправить в санаторий на пару недель, чтобы я там пришла в себя", — делится женщина.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова готов оказать поддержку всем пострадавшим в результате трагедии в Днепре. Речь идет о помощи в лечении и реабилитации, независимо от возраста и степени тяжести ранения, а также психологической помощи.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.