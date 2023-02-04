''Жизнь каждого – наивысшая ценность'': в СБУ показали эксклюзивное видео освобождения из плена еще 116 украинцев

Днем 4 февраля стало известно о новом масштабном обмене находившихся в российском плену украинских воинов на пленных захватчиков. Домой удалось вернуть 116 защитников Украины, в то же время Россия забрала 63 захватчика.

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В Службе безопасности Украины показали эксклюзивное видео с обмена. Оно появилось в Telegram-канале украинской спецслужбы.

"Из плена освободили еще 116 украинцев... Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца - наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" – указано в описании к видео.

Среди особожденных в рамках обмена 4 февраля украинских воинов – 87 военнослужащих ВСУ, в том числе и двое бойцов Сил спецопераций. Среди восьми бойцов Теробороны, которые обрели свободу – одна женщина. Также удалось вернуть домой семерых нацгвардейцев, шестерых представителей Нацполиции, пятерых пограничников, двух воинов Военно-морских сил и одного спасателя. Среди освобожденных - 2 офицера и 114 рядовых и сержантов.

Те, кто сегодня возвращается домой, попали в плен в Донецкой области, в частности, под Бахмутом и в Мариуполе, а также были захвачены врагом в Киевской, Луганской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях.

У каждого пятого защитника – ранения, болезни или ампутации вследствие обморожений.

Возраст освобожденных защитников колеблется от 20 до 62 лет.

Напомним, о новом масштабном обмене по формуле 116 на 63 между Украиной и Россией украинская сторона сообщила днем 4 февраля. В то же время в государстве-агрессоре о завершении обмена рассказывали еще утром, отмечая, что обмен был "сложным", осуществлялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, а ушедшая на обмен группа пленных оккупантов включала "лиц чувствительных категорий".