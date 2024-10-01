'Жизнь победит': Зеленский отметил подвиг защитников Украины в войне и вручил награды. Видео

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины отметил подвиг воинов, которые сражаются за свободу и независимость нашей страны против российской оккупационной армии. Глава государства отметил, что благодаря защитникам существует Украина и благодаря им жизнь победит.

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Также президент вручил государственные награды по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Трансляцию участия Зеленского в церемонии принесения клятвы лицеиста вел YouTube-канал Офиса Президента.

По словам президента, свою отвагу и смелость защитники не раз доказывали на поле боя. Зеленский отметил верность наших воинов, которые по своей воле уже 951 день сражаются за Украину.

"Сегодня великий день – День защитников и защитниц Украины. Ваш день, день тех, благодаря кому наступает завтра, благодаря кому есть Украина, а мы стоим тут, на своей земле, в своей столице под своими флагами. Благодаря кому жизнь победит. Благодаря вам, несокрушимые и храбрые люди большой отваги, которые делают большое дело, защищая Украину", – сказал президент.

Президент вручил государственные награды защитникам, а также боевые знамена бригадам, которые сражаются за независимость Украины. В свою очередь воспитанники военных лицеев торжественно приняли клятву лицеиста.

Напомним, в этом году Украина во второй раз отмечает День защитников и защитниц 1 октября. В прошлом году изменилась дата праздника, но и до этого его история была насыщенной и интересной.

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