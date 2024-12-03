'Зима – это огромный соблазн для российских террористов': Зеленский рассказал о мерах противодействия, которые принимает Украина. Видео

Российские террористы открыли "сезон" массированных ракетных ударов по нашей стране, пытаясь использовать зиму для давления на украинцев. Уже в декабре Украина получит несколько систем ПВО от своих партнеров и предпримет определенные меры по усилению воздушного щита.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 3 декабря. Он обратил внимание на сложную ситуацию на фронте, ПВО, энергетику и поблагодарил США за новый пакет помощи.

Ситуация на фронте

Глава государства заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на передовой. Зеленский подчеркнул, что Донецкие направления нуждаются в существенном усилении.

"И это касается, в частности, поставок оружия от партнеров – это прямая зависимость: чем больше огневая сила нашей армии, чем больше у нас технологических возможностей, тем больше сможем уничтожить российский наступательный потенциал и защитить жизнь наших воинов. И на этот счет подробно говорим с партнерами .И работаем сами – увеличиваем наше производство, нашу украинскую оборонную промышленность. Будет больше нашей дальнобойности", – заверил Зеленский.

Усиление ПВО

Президент заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова, который вернулся из заграничных командировок по реализации договоренностей с партнерами об усилении ПВО в Украине.

"Мы ожидаем сейчас, в декабре, системы от нескольких партнеров, плюс есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для нашего воздушного щита. Важно, чтобы это было реализовано без всякого промедления. Зима – это огромный соблазн для российских террористов", – отметил Зеленский.

Энергетика

"Сегодня же был доклад по энергетике. Я благодарен всем нашим ремонтным бригадам, каждому работнику энергокомпаний, которые сейчас ликвидируют последствия российских ударов и защищают систему... Максимально нужно сейчас отработать на уровне от правительства и Министерства энергетики до всех наших областей и общин", – сказал президент.

Помощь от США

Глава государства поблагодарил новый пакет оружия от Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что США ускорили поставки оружия, а темп логистики растет.

"Этот пакет объемом 725 миллионов долларов. В нем – ракеты для ПВО, артиллерия и "средства для стабилизации наших позиций", – сообщил Зеленский.

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