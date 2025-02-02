'Зло будет остановлено': Зеленский – о последствиях удара по Полтаве, условиях приближения мира и новых пакетах поддержки от союзников. Видео

Последние российские обстрелы показывают, что Украине нужен реальный мир и реальные гарантии безопасности. Не просто какие-нибудь слова или несколько бумаг, а то, что сможет гарантировать отсутствие российского террора.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в новом обращении к народу. Видео вечером 2 февраля опубликовал YouTube-канал ОП.

Глава государства отметил, что только в воскресенье завершились спасательные работы в Полтаве после удара российской ракеты.

Этот обстрел убил 14 людей. По уточненным данным ГСЧС, среди них трое детей 7, 9 и 12 лет. Пострадали 20 человек, в том числе четверо детей. Еще 22 жителя спасены.

"Полностью разрушен подъезд дома – с первого по пятый этажи. И это только одна российская ракета, которая принесла столько боли, столько страданий и потерь. Именно поэтому для Украины и для реального мира нужны гарантии – гарантии, что такое зло будет остановлено. Надежно", – заявил Зеленский.

Непременным условием приближения мира он назвал ПВО и достаточное количество противоракет.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые нам помогают с этим и имеют полное видение, что именно нам нужно.

"Patriot, IRIS-T, все виды необходимой ПВО, развитие дронов и инвестиции в производство оружия здесь, в Украине – это защита жизней наших людей, это защита самой идеи, что мир возможен", – считает политик.

На этой неделе нам предоставили новые пакеты поддержки. В частности, от Швеции – на 1 миллиард 200 миллионов долларов. Также помогли Финляндия, Хорватия.

"Работаем над тем, чтобы и на следующей неделе были такие нужные решения для Украины – решения о поддержке нашего государства, наших людей, нашей армии", – заверил Зеленский.

Он отметил спасателей, проявивших себя именно в эти дни и недели:

– работники ГСЧС Украины в Полтавской области: Александр Слюсарь, Сергей Чебышев, Юрий Купряков, Александр Бондарь, Сергей Моргун;

– спасатели из Черкасской области, которые помогали в Полтаве: Владимир Бабак, Сергей Сергиенко, Александр Коломиец, Андрей Куцевол;

– с Сумщины: Артем Нечитайло, Игорь Круговой, Дмитрий Грицына, Максим Лавриненко, Роман Чигрин;

– из Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области: Олег Рябушенко, Станислав Романец, Вадим Малый, Илья Каменда, Александр Долгий.

"Слава всем, кто воюет, кто работает, кто спасает нас всех – ради Украины", – подытожил президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, утром 1 февраля российская ракета снесла целый подъезд жилого дома в Полтаве. Это была сверхзвуковая крылатая Х-22, которую запустили с бомбардировщика Ту-22М3.

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