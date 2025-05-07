'Змий' против мин: как украинский робот очищает путь для пехоты и техники. Фото, видео

Инженерная компания Rovertech из государственного кластера военных разработок Brave1 представила мобильного многоразового робота-разминировщика "Змий" v1.2. Аппарат уже применяется как в боевом разминировании на передовой, так и в гуманитарных миссиях на деоккупированных территориях.

Видео дня

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, "Змий" "демонстрирует высокую эффективность в самых сложных условиях": на пересеченной местности, в густой растительности и лесах.

Для запуска системы требуется всего несколько минут, а для повышения точности робот работает в связке с дроном.

Робот способен очищать 2,5 гектара территории в день. В рабочем режиме он использует всего шесть литров топлива на 1,2 часа работы. В целом, затраты на его применение в 40 раз ниже, чем у традиционных методов разминирования, утверждает глава Минцифры.

Кроме военных задач, робот уже участвует в гуманитарном разминировании территорий Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

Что такое Demining complex ZMIY

КНРО "Змий" – это комплекс наземной роботизированной очистки/разминирования. Аппарат создан в лаборатории Rovertech в октябре 2023 года.

"Змий" стал первой сертифицированной инженерной машиной разминирования в категории до 1 тонны, которая соответствует стандартам Минобороны Украины и НАТО.

Комплекс может работать на безопасном для оператора расстоянии до 1 км, обезвреживая широкий спектр мин, в том числе противотанковые и противопехотные.

Принцип работы очень прост: это роторный механизм с грузилами для активации мин. Таким образом, он способен обезвредить противотанковые мины типа ТМ-62, противопехотные мины типа ПНМ-2, ПНМ-4, ПМФ, мины на проволочной растяжке типа ОЗМ-72 и МОН.

Аппарат имеет устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, а также защиту от сбросов и FPV-дронов. Его практическая скорость разминирования – до 2,5 га за одни сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонщине также на разминировании задействована бронированная машина GCS-200. Это тоже беспилотная, дистанционно управляемая платформа. Управление ею осуществляет один оператор с помощью двух джойстиков.

А на Харьковском направлении наши военные вообще применяют новый для Украины способ разминирования – модульную кумулятивную систему "Вспышка". Ее по аналогии с зарубежными устройствами разработал военнослужащий с Ривненщины, командир инженерно-саперного взвода Андрей с позывным "Лесник".

Территория Украины, которая из-за российской агрессии потенциально загрязнена взрывчаткой, сейчас достигает 156 тыс. кв. км. Это около 25% от общей площади государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!