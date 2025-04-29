Машины спасают жизнь людей: в ГСЧС показали, как разминируют освобожденные территории на Херсонщине. Фото

В Херсонской области продолжается разминирование освобожденных территорий силами украинских спасателей. В этой опасной работе им значительно помогает бронированная машина GCS-200.

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GCS-200 не просто техника, а возможность сохранить жизнь, отмечают херсонские работники ГСЧС. Этот гусеничный комплекс обезвреживает взрывчатку и минимизирует угрозы личному составу, поэтому его применяют там, где слишком рискованно для человека.

Жителям освобожденных территорий в ГСЧС посоветовали "не приближаться к подозрительным предметам, не заходить на необследованные территории, а в случае обнаружения взрывоопасных вещей звонить по телефону 101".

GCS-200 – это беспилотная, дистанционно управляемая платформа. Управление ею производится одним оператором с помощью двух джойстиков и кнопок на передатчике радиопульта.

Платформы были разработаны специально для военных заказчиков швейцарско-немецкой компанией Global Clearance Solutions. С помощью этого комплекса разминирование можно не только производить очистку территории от взрывоопасных предметов, но и проводить земляные работы, транспортировать грузы, раскапывать почву и выкорчевывать деревья.

У гусеничного тягача есть соответствующее навесное оборудование, а подключать и отсоединять рабочие инструменты обученный оператор может всего за 10 минут. Также GCS-200 довольно легка в транспортировке, поскольку вся система помещается в 20-футовый контейнер ISO.

При разминировании мины взрываются или уничтожаются передним инструментом, таким образом взрыв отводится от уязвимых частей системы. Стандартный вариант GCS-200 оснащен V-образным днищем для рассеивания минных взрывов и баллистической защитой из стали Hardox толщиной 20 мм спереди, 10 мм на шасси и 6-8 мм на корпусе.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец сентября освобожденное правобережье Херсонской области было разминировано на 53%. Такими темпами до конца 2025 года можно разминировать все херсонское правобережье Днепра, обещали тогда местные власти. Правда, отмечалось, что сохранение темпов зависит от ситуации с безопасностью.

Тем временем на Харьковском направлении наши военные применяют новый для Украины способ разминирования – модульную кумулятивную систему "Вспышка". Ее по аналогии с зарубежными устройствами разработал военнослужащий из Ривненской области, командир инженерно-саперного взвода Андрей с позывным "Лесник".

Территория Украины, которая из-за российской агрессии потенциально загрязнена взрывчаткой, сейчас составляет 156 тыс. кв. км. Это около 25% общей площади государства.

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