Власти Херсонщины обещают разминировать правобережье до конца 2025 года

Большинство Херсонской области пока остается временно оккупированной. Однако правобережье области уже разминировано на 53%. Такими темпами до конца 2025 года можно разминировать все херсонское правобережье Днепра.

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Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Правда, глава ОВА отметил, что сохранение темпов зависит от ситуации с безопасностью.

Как отметил Прокудин, в Херсонской области работает около 1 тыс. саперов, они уже обнаружили и уничтожили более 203 тыс. взрывоопасных предметов.

По его словам, саперы уже обследовали более 365 тыс. га в регионе. 65% из них – поля.

Понятно, что из-за российских обстрелов (а они в области в последнее время учащаются) темпы разминирования замедляются. Но они могут ускориться, считает Прокудин.

"В настоящее время прорабатываем вопрос создания на базе нашей терробороны батальона для разминирования. И есть второй вариант – формирование миниотрядов для выполнения этих работ", – сказал он.

Территория Украины, которая из-за российской агрессии потенциально загрязнена взрывоопасными предметами, в настоящее время составляет 156 тыс. кв. км. Это около 25% общей площади государства. Специалистам по разминированию уже удалось снизить ее на 18 тыс. кв. км.

По информации Национального органа противоминной деятельности, в прошлом году удалось сократить с 174 тыс. кв. км загрязненных территорий до 156 тыс. кв. км.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Херсонской области погиб местный житель, пытавшийся вынести с поля мину. Он получил тяжелые ранения лица, рук, ног и грудной клетки. Погибшему мужчине было 47 лет.

Ранее вблизи города Балаклея Изюмского района Харьковщины на российской взрывчатке взорвался пожарный автомобиль. Ранения получили два спасателя, их госпитализировали.

А в Киевской области на территории Барышевской общины трактор взорвался на ручной гранате. В результате взрыва была повреждена сельскохозяйственная техника.

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