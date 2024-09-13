Пытался вынести мину с поля: в Херсонской области погиб мужчина

В Херсонской области погиб местный житель, который пытался вынести с поля мину. Он получил тяжелые ранения лица, рук, ног и грудной клетки.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на своем канале в Telegram. Трагедия произошла около 18:00 в пятницу, 13 сентября.

Погибшему мужчине было всего 47 лет. Врачи боролись за жизнь потерпевшего до последнего.

"Сегодня около шести часов вечера в больницу доставили 47-летнего пострадавшего с травмами грудной клетки, лица, рук и ног. Мужчина получил ранения, когда пытался вынести мину с поля. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", – написал Прокудин.

Он призвал украинцев не прикасаться к опасным предметам и вызвать ГСЧС или Национальную полицию.

"Обращаюсь к жителям региона, если вы наткнулись на опасную находку, отойдите на безопасное расстояние. Вызовите спасателей или полицию", – добавил глава ОВА.

Отметим, что по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из-за полномасштабного вторжения России Украина стала одной из самых заминированных стран мира. Примерно 156 тыс. кв. км территории нашего государства пока потенциально опасны из-за возможного заминирования вследствие террора РФ. Это примерно 26% от общей площади Украины.

Ежедневно от взрывных устройств, оставленных государством-террористом Россией, погибают и получают ранения как саперы, так и мирные жители, в частности дети и старики.

Как сообщал OBOZ.UA:

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