Знакомые называли 'светлячком', сын остался сиротой: погибла защитница Украины Ирина Пономаренко

Воины 82-й отдельной механизированной бригады ВСУ выражают соболезнования из-за смерти боевой подруги Ирины Пономаренко. Девушка родилась в Кривом Роге Днепропетровской области, но отважно защищала родную землю под Бахмутом.

Трагическое известие сообщили в местном криворожском СМИ "Рудана". У защитницы остался малолетний сын.

Друзья и побратимы вспоминают Ирину как абсолютно светлого, отзывчивого человека, готового прийти на помощь и улыбкой, и словом, и делом. Ее любили и уважали, в кругу знакомых украинка получила прозвище "наш светлячок".

"Вы просто не знали, какая она была... Человек!" – написал в эпитафии товарищ по оружию Ирины Андрей Слюзько.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом от обстрелов оккупантов погибла бывшая футзалистка национальной сборной Элеонора Мальцева, выступавшая в составе 10-кратного чемпиона страны "Беличанки" из Коцюбинского. Жизнь спортсменки, военной и волонтера оборвала вражеская ракета во время выполнения служебного задания.

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Также смертельное ранение получила военнослужащая 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Светлана "Лана" Смоленская. Пулеметчица была ранена 9 июля, выполняя боевое задание, и 13 августа умерла в больнице.