Впечатляла сочетанием мужества и оптимизма: на фронте погибла пулеметчица Светлана Смоленская из Коцюбинского. Фото

На войне против российских оккупантов смертельное ранение получила военнослужащая 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Светлана Смоленская. Украинка была ранена 9 июля, выполняя боевое задание, и 13 августа умерла в больнице.

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Председатель Коцюбинского поселкового совета Сергей Даниш на своей странице в Facebook написал, что Лана (так ее звали побратимы) была пулеметчицей. В ее характере сочетались мужество и оптимизм, а сама Смоленская говорила, что "в ее сумке всегда есть автомат".

Наша защитница родилась в поселке Коцюбинское Киевской области, закончила школу №18.

"Всегда любила экстремальные виды спорта, а когда началось полномасштабное вторжение, пошла вместе с мужем защищать родную землю. Во время одной из сложных задач получила ранение, попала в госпиталь… Придя в сознание, даже шутила, но, к сожалению, травма была не совместима с жизнью… Она боролась до последнего дыхания", – рассказал Даниш.

Побратим Смоленской Михаил Бакалюк отметил, что Лана была для воинов сестрой. "Она была смелая, мужественная, дерзкая. Хорошо владела оружием. Управляла техникой", – сообщил он.

Согласно информации Даниша, прощание с военнослужащей состоится 15 августа 2023 года в Коцюбинском. Начало – в 10:30 на площади перед Домом культуры.

"Поклонимся Героини, создадим живой коридор по пути движения процессии с 10:00 до 10:30 по улице Пономарева (от въезда до перекрестка с улицы Доковской)", – призвал представитель местной власти.

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