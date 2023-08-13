Лично награждал Зеленский: на фронте погиб воин подразделения 'Химера' Эдуард Ращук

В боях с российскими оккупантами погиб украинский воин из Одесской области Эдуард Ращук с позывным "Дед". Его жизнь оборвалась во время выполнения защитником боевого задания.

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Об этом в Facebook сообщил его побратим Александр Капшин. "Ты был очень добродушным человеком. Навеки в строю. Отомстим!" – написал он.

Глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что "Дед" воевал против захватчиков в рядах подразделения "Химера" в составе 126-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Осенью прошлого года он получил орден "За мужество" 3-й степени из рук президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства наградил "Деда" и еще одного бойца с позывным "Днепр" в День ТРО.

Прощание с Эдуардом Ращуком состоится 13 августа в 10:30-11:00 возле Дома офицеров (ул. Пироговская, 7/9) в Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне с оккупационными войсками России Украина потеряла Героя из Днепропетровской области Анатолия Холодского. Последний бой 34-летний украинский воин принял на Донетчине.

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